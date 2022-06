Más de 400 personas marchan por Juan Flórez para exigir un convenio del metal

El sector del metal de la provincia vivió ayer una nueva jornada de protesta, con una manifestación que recorrió la ciudad desde A Grela hasta la sede de la Confederación de Empresarios (CEC) en la Segunda Fase de Elviña. Los manifestantes, unas 400 personas según la Policía Local exigían un nuevo convenio que incluya la subida del IPC necesaria para no perder poder adquisitivo por la inflación.





Se trata de la segunda manifestación que se celebra esta semana. Ya son varias las protestas que han protagonizado los trabajadores (convocados por CIG, UGT y CCOO) en las últimas semanas, y aunque las negociaciones se han desbloqueado, ambas partes no han conseguido llegar a un acuerdo en la última reunión, celebrada el lunes. Los empresarios hicieron una oferta pero la parte social considera que no reconoce los problemas que causa la subrogación y la pérdida de poder adquisitivo por culpa de la inflación, que los trabajadores quieren que se subsane con un aumento de sueldo.





La patronal pretende que no haya incremento salarial en 2020, y que 2021 el IPC sea de 3,5% cuando el IPC real fue de 6,5%, “causando con isto unha importante perda de salario por non abonar atrasos nin actualizar as táboas salariais". Todavía hay convocadas varias jornadas de huelga más para este mes (28, 29 y 30) y, aunque los sindicatos están dispuestos a seguir negociando, no desconvocarán las protestas a menos que se llegue a un acuerdo.