El 15% de los que acuden a desintoxicarse de las drogas en A Coruña son menores

Normalmente se señala como una de las causas del aumento de la criminalidad en A Coruña el aumento del consumo de drogas, pero este último crece en menor proporción al número de delitos aunque si muestra una tendencia al incremento de forma constante. Es lo que se desprende del informe de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Aclad) que, entre otras cosas, señala que el 15% de los usuarios que reciben tratamiento son menores, lo que consideran que es una proporción bastante considerable.



A falta de conocerse los datos del presente año, fuentes de Aclad señalan que en 2021 registraron 354 casos nuevos. La gran mayoría (78%) hombres. La edad media es de 32 años, pero el 45% tiene menos de 30 y, como ya se ha dicho, el 15% son menores, lo que supone un incremento leve con respecto a años anteriores. La mayor parte de los consumidores deciden buscar ayuda solo cuando se meten en un lío grave, ya sea médico o legal y solo el 19% acuden a la sede de Aclad por iniciativa propia o por la de alguien de la familia.



Hay que tener en cuenta también que muchos de los que acuden a desintoxicarse lo hacen como parte de una sentencia judicial, algo que se considera más positivo que una pena de prisión a la hora de evitar la reincidencia. Las cifras hablan por sí solas. Al año, Aclad atiende en sus instalaciones del polígono de A Grela una media de 2.000 personas, procedentes no solo de A Coruña, sino también de las poblaciones limítrofes.



De este total, 655 estaban pasando por alguna clase judicial. En 355 casos, aceptaron tratamiento a cambio de la suspensión de la condena, mientras que el resto formaba parte de las condiciones de su libertad condicional, tercer grado o cualquier otro proceso. De hecho, desde Aclad aclaran que hay pacientes que se benefician simultáneamente de la suspensión de más de una pena o puede que simplemente tras finalizar una inicien el cumplimiento de otra. En todo caso, este número ha permanecido estable en los últimos años, y ni siquiera la pandemia ha conseguido modificar esta dinámica, pero la proporción de adolescentes sí aumenta.



Estupefacientes habituales

Lo que los menores suelen consumir es cannabis. Aunque esa droga se considera tradicionalmente “blanda” hay que tener presente que a lo largo de los años no ha dejado de cambiar, cultivándose plantas de marihuana con mayores índices de THC, el elemento activo. Esto provoca daños en mentes jóvenes y todavía no formadas. “En muchas ocasiones, nos lo derivan los servicios sanitarios, como Urgencias del Chuac, porque el chico les ha venido con una crisis de ansiedad”, comentan fuentes del Chuac. Muchas veces, esta droga también viene acompañada del alcohol. El cannabis (38% de los casos) es una de las estupefacientes más populares, solo por detrás de la cocaína (39%, mientras que la heroína se mantienen estable en un 5%.



De la popularidad de la cocaína entre los consumidores de droga habla muy elocuentemente el hallazgo de 878 kilos descubiertos pegados al casco de un mercante chino este verano. Aunque es cierto que A Coruña no parecía ser su destino final, sí lo sería España. Es el mayor alijo jamás descubierto en esa ciudad, por lo que la Fundación Galega contra o Narcotráfico expresó su preocupación por este motivo. Su presidente, Manuel Antonio Couceiro, señaló que A Coruña nunca ha sido una escala dentro de las rutas importantes de la droga y por eso pidió más inspecciones por parte de las autoridades dado que el hallazgo del alijo fue fortuito y se ignora si es una excepción.



En cuanto a las drogas de diseño, desde Aclad reconocen que se consumen de forma frecuente, pero que no suponen el principal problema de los usuarios por el que estos deciden comenzar a recibir tratamiento. “Es algo que nos dicen cuando les preguntamos –comentan desde la asociación– ‘Sí, me meto keta o MD pero solo los fines de semana’. Es decir, que lo hacen de una manera muy lúdica, de consumo puntual, pero no se enganchan”.