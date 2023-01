El 092 mantiene la vigilancia en la calle Compostela ante las infracciones continuadas

La Policía Local volvió a hacer acto de presencia ayer en el cruce de la calle Picavia con la de Compostela, para comprobar que se respete la nueva zona peatonal, que se inauguró a finales del pasado noviembre. En este caso, es habitual que turismos invadan la vía desde Picavia, y los policías locales dieron el alto a varios vehículos, aunque no sancionaron a todos.



El de la calle Compostela es un caso bastante polémico porque los coches (aquellos que no tenían permiso, ya sea porque no son de carga y descarga o vecinos de la zona que se dirigen a su garaje) golpearon en varias ocasiones un banco, desplazándolo. Este problema obligó a la Concejalía de Movilidad a instalar una maceta para dificultad el giro hacia la izquierda, y desde entonces, no han vuelto a producirse desperfectos.



Sin embargo, los coches siguen ignorando la señal de acceso restringido. Por eso, algunos días, la Policía local ha llegado a imponer cerca de diez multas.



Nuevas zonas

Como en los últimos meses se han abierto nuevas zonas peatonales por toda la ciudad (en Alcalde Marchesi, por ejemplo), la Policía Local está patrullándolas por turnos para asegurarse de que se cumple la normativa vial. Esta vigilancia se realizará por turnos.



Por otro lado, algunas de las zonas peatonales, como la propia Compostela, cuentan con cámaras. Sin embargo, estas no leen matrículas ni sancionan.