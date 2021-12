Los vecinos cortan el tráfico en O Couto para pedir pasos de peatones

Después de un mes de movilizaciones, los vecinos del núcleo oleirense de O Couto cortaron la circulación durante unos minutos en la AC-173, a la altura del kilómetro 5+260, para donde reivindican un paso de peatones, como solicitaron en sendos escritos a la Xunta y el Ayuntamiento de Oleiros. Además, durante estas semanas, en las que se concentraron cada lunes a las 14.00 horas, expresaron su malestar a través de distintas pancartas instaladas en sus casas “para hacer visible nuestra reclamación”, explican los residentes en O Couto.



Los afectados explican que los escolares cruzan a diario una vía considerada de alto riesgo para utilizar los autobuses escolares y los vecinos tienen que “realizar la misma operación arriesgada, si quieren utilizar el transporte público”, señalan desde el colectivo, que hace unos días mantuvo un encuentro con la diputada nacionalista Mercedes Queixas. La representante del BNG planteó una iniciativa parlamentaria para tratar el tema en O Hórreo.



Además, “esta semana nos hemos entrevistado con Adrián Pardo, diputado del PP en el Parlamento Gallego, y nos ha adelantado que Infraestruturas considera que la normativa en materia de carreteras les impide conceder dicho paso”, por lo que insistió en que “la solución más sencilla es que Oleiros pida la titularidad del tramo” de la AC-173.



Sin embargo, e alcalde, Ángel García Seoane, que también se reunió con los vecinos, no comparte este idea, en tanto considera que lo que tiene que hacer la Xunta es adoptar las medidas de seguridad necesarias en una carretera que es de su competencia, e instalar badenes antes de los pasos para obligar a reducir la velocidad, además de las propias zonas para cruzar que solicita O Couto.



En relación sobre las posiciones de unos y otros, los vecinos señalan que “por nuestra parte no tenemos ninguna preferencia por quién nos permita cruzar con seguridad en la zona, pero sí exigimos una solución ya” y, con este propósito, se concentraron y cortaron el tráfico unos minutos, “como medida de presión para que las dos Instituciones implicadas, no sigan pasándose la pelota, con nuestras vidas en juego”, explica una portavoz de los residentes en el núcleo de O Couto.



Los vecinos, que temen que ocurra una desgracia, agradecieron el apoyo de los asistentes y la comprensión de los ciudadanos afectados por el corte.