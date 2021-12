Seoane advierte del incremento de la violencia juvenil y el vandalismo

El Ayuntamiento de Oleiros advierte de un incremento del vandalismo en el municipio que, en opinión de su alcalde, Ángel García Seoane, en algunos casos también estaría vinculado al consumo de estupefacientes, por lo que insta a adoptar medidas para evitar que los incidentes continúen: “É un asunto delicado e, sen alarmar á cidadanía, si é unha cuestión pola que debemos de estar preocupados”, indicó el mandatario, quien señaló “de un tempo a esta parte, hai queixas e nos institutos están ocorrendo cousas que non deberían acontecer”, indicó Seoane.





En los últimos días se registraron desperfectos importantes en el parque de As Trece Rosas y en varios vehículos en Montrove e Perillo. “Esa violencia non é normal”, señaló el regidor, que considera que “eu teño claro que vén derivada do consumo de drogas, que lles fai perder os estribos” y provocar daños en los espacios públicos de Oleiros.





En su intervención semanal en la emisora municipal, el primer edil oleirense explicó que, en algunos momentos se registraron episodios “dunha violencia extrema nalgúns rapaces” y, en este sentido, alerta también de la influencia negativa de determinados contenidos audiovisuales que, en ocasiones, derivan en convocatorias a través de las redes sociales para peleas multitudinarias, “e isto non pode seguir así,”, continuó Seoane.





Con su exposición, el regidor pretende enviar un aviso a los padres para que permanezcan alerta ante cualquier circunstancia que pueda resultar sospechosa para “ver se entre todos conseguimos que non se degrade máis esta situación e que os nosos rapaces e rapazas non caian neste tipo de cuestións”, resumió el máximo dirigente de Oleiros. “Se non paramos isto, nalgún momento haberá consecuncias graves”, apostilló Seoane.





Casas da Mocidade

El Ayuntamiento de Oleiros dispone de una amplia infraestructura para atender a los jóvenes, incluidas casas como las de Bastiagueiro y la de Echeverry, que comenzará a prestarse a a partir del día 27 tras una reforma integral, a disposición de los jóvenes “para reunirse, conversar, desfrutar, xogar e pasalo ben, pero sen caer na droga nin no vandalismo”, continuó el mandatario antes de recordar que también están las actividades de las denominadas Casas da Mocidade de Oleiros.





En sus instalaciones se imparte cursos y talleres, y se realizan todo tipos de actividades didácticas y de ocio, se convocan concursos y eventos para que “se divirtan dunha maneira sana” y sin molestar a ningún vecino de Oleiros.