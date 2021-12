Borja Jiménez: “Los días que hay que perder que sean así”

El técnico del Deportivo Borja Jiménez lamentó que su equipo no pudiese pasar de ronda, pero valoró el trabajo del Depor ante Osasuna.





Nos vamos con rabia porque vivimos un Riazor de las grandes citas





“Me voy con una sensación agridulce, porque hemos hecho un buen partido, méritos ante un gran rival, no se se nos tiene que olvidar, de Primera, muy agresivo a nivel defensivo. Hicimos una primera parte muy buena con balón, encajamos el gol en una acción tonta. A los chicos solo les podemos felicitar,. Nos vamos con rabia porque vivimos un Riazor de las grandes citas, apretaron mucho. Ademas, los jugadores que no participaban estuvieron un nivel bueno y nos refuerza. Los días que hay que perder que sean así”, indicó.









Piropos de Arrasate





Por su parte, el técnico rival alabó el duelo del Deportivo. “Ha sido un partido difícil e igualado, un grandísimo Depor y nos ha costado mucho. No hemos tenido el partido controlado en ningún momento, pero el gol antes del descanso nos dio calma”, comentó el míster.