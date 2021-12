Hace 25 años: Partido contra la droga en Riazor y en estudio el transbordo en el bus

El periódico del 17 de diciembre de 1996 destacaba como noticias principales el lleno histórico en Riazor para apoyar la lucha contra la droga de "Proyecto Hombre", la intención del Ayuntamiento de implantar un billete de autobús de uso múltiple y los movimientos de Conde Roa para suceder a Fraga.









El Ayuntamiento proyecta medidas para facilitar el transbordo en los autobuses

El concejal José Nogueira explicó que el Ayuntamiento está estudiando la modernización del servicio de transporte urbano, con la reorganización de las líneas y la implantación de medidas para facilitar el transbordo de los autobuses. Nogueira no aclaró el tipo de modificaciones que se pondrán en marcha pero explicó que se tratarán en el próximo pleno. Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, serán de 100 pesetas para el billete ordinario, de 105 para domingos y festivos y de 65 para el reducido.









Vecinos de O Portiño reclaman viviendas sociales

Responsables del Insituto Galego de Vivenda e Solo, IGVS, y del Ayuntamiento de La Coruña se reunirán mañana para discutir las posibles soluciones para los vecinos de O Portiño, quienes se niegan a regresar a sus antiguas viviendas tras el derrumbamiento del vertedero de Bens. Los representantes de ambas instituciones se reunieron ayer en La Coruña para iniciar estas conversaciones en las que también se tratará la posibilidad de desarrollar el plan de erradicación de infraviviendas y chabolismo en la ciudad y el plan de viviendas sociales.









Matías Prats: "La fiesta de los toros no es una afición, sino un sentimiento"

Es una de las voces más carismáticas de toda la historia de la radiodifusión española. Locutor y comentarista de éxito en una Radio Nacional de España que apenas había echado a andar, Matías Prats Cañete pegaba literalmente a los radioyentes a aquellos enormes transistores de madera y gigantescos diales. El cronista taurino colaboró en la retransmisión del partido de lucha contra la drogadicción que se celebró ayer en el estadio municipal de Riazor. "He venido a este partido a ayudar --explicó--; he dedicado mis horas libres y mi esfuerzo para tratar de convencer a los drogadictos de que ese es un negocio que no les conviene". El cronista realizó una visita a sus grandes amigos de la Peña Taurina. "He venido a visitarles porque abominan el fútbol, todo buen aficionado al que le gusta el mismo tiempo el fútbol, como yo, no es de fiar", comentó. Prats habló también de la fiesta, "un sentimiento y no una afición", según dijo, en la ciudad: "Tal vez en el siglo que viene resucite la plaza de toros de La Coruña tal como era".





Dos coruñeses fallecen en un accidente de helicóptero en Fuenlabrada

El accidente de helicóptero ocurrido en la tarde de ayer en la localidad madrileña de Fuenlabrada se cobró la vida de sus tres ocupantes, dos de origen coruñés, el piloto y dos técnicos. El accidente se debió a la colisión del aparato con el tendido eléctrico del municipio, según la hipótesis de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.









Riazor se quedó pequeño para luchar contra la droga

Fabio Capello, Johan Cruyff, John Benjamin Toshack, Fernando Vázquez y Fernando Castro Santos cumplieron ayer con el objetivo que los cuarenta y cuatro jugadores que disputaron la quinta edición del partido "Drogas No" ofreciesen un buen espectáculo futbolístico a los cuarenta mil aficionados que se dieron cita en las gradas de Riazor. La selección de Galicia jugó de inicio con Kouba, Mauro Silva, Nacho, Del Solar, Revivo, Mauro, José Ramón, Mazinho, Prieto, Fran y Martín Vázquez. También jugaron Dutruel, Salinas, Paco, Alfredo, Nando, Eusebio, Donato, Fabiano, Penev, Llorente, Manuel y Merino. La selección de la Liga salió con Buyo, Llorente, alkiza, Ramis, De Pedro, Juanito, Arteaga, Adolfo Aldana, Guilherme, Morales y Gálvez, aunque también jugaron Ceballos, Finidi, Paulevic, César Gómez, Oli, Amato, Pier, Fernando y Ferrer.