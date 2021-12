El Dínamo de Kiev, el equipo menos goleado de la Youth League

El Juvenil A del Deportivo se enfrentará al Dínamo de Kiev en la eliminatoria de playoff de la UEFA Youth League. El sorteo celebrado en Nyon (Suiza) deparó el emparejamiento ante el club ucraniano en un cruce que se disputará a partido único el 8 o 9 de febrero de 2022 en Riazor.



El conjunto coruñés, vencedor de dos eliminatorias ante el Pogoń Szczecin polaco y el Maccabi Haifa israelí en la Ruta de Campeones Nacionales del torneo continental, únicamente podía ser emparejado con un equipo segundo clasificado de uno de los ocho grupos de la Ruta Champions League que no fuese español: Borussia Dortmund (Alemania), Inter de Milán (Italia), Chelsea (Inglaterra), Brujas (Bélgica) y el propio Dínamo de Kiev (Ucrania).





Manuel Pablo



“Ha estado primero hasta la última jornada, va a ser un rival muy fuerte





El resto de los emparejamientos fueron Empoli (Italia)-Borussia Dortmund, Genk (Bélgica)-Chelsea, AZ Alkmaar (Países Bajos)-Villarreal, MSK Zilina (Eslovaquia)-Inter de Milán, Hajduk Split (Croacia)-Atlético de Madrid, Midtjylland (Dinamarca)-Brujas y Rangers (Escocia)-Sevilla.



En caso de vencer la eliminatoria de dieciseisavos de final, denominada playoff por la UEFA, el Depor se clasificaría para los octavos, donde ya esperan los primeros de los ocho grupos de la Ruta Champions League: Juventus (Italia), Liverpool (Inglaterra), PSG (Francia), Real Madrid (España), Sporting (Portugal), Benfica (Portugal), Manchester United (Inglaterra) y Salzburgo (Austria).









Análisis del rival





El Dínamo de Kiev es el equipo menos goleado, junto al Sevilla, de toda la fase de grupos de la Ruta Champions League. Únicamente ha encajado tres tantos en seis partidos y fue capaz de llegar a la última jornada en la primera posición e un grupo E que compartió con Benfica, Barcelona y Bayern Múnich. Un 1-0 en Lisboa, su única derrota, le impidió lograr el pase directo a octavos de final tras haber goleado previamente a sus tres rivales (4-0 al Benfica, 0-4 al Bayern y 4-1 al Barça).



El técnico Igor Kostiuk suele alinear un 1-4-3-3, cuyo portero es una de las principales armas del equipo. Ruslan Neshcheret, guardameta de gran envergadura y fiable en el uno para uno, debutó en 2020 con el primer equipo en la Liga de Campeones protagonizando una actuación sobresaliente ante el Barcelona de Messi, al que le detuvo una falta directa con una palomita espectacular.





Manuel Pablo



“Esperamos un gran ambiente en Riazor y poder dedicar el pase a la afición









El centro del campo del Dínamo combina poderío físico y delicadeza con Volodymyr Brazhko como pivote y Anton Tsarenko y Oleksandr Yatsyk como interiores. Mientras que en el ataque destaca la presencia del senegalés Samba Diallo. El extremo actúa a pierna cambiada desde la banda izquierda y es el máximo goleador del equipo en la fase de grupos con cinco dianas. Encarador y creativo, mezcla su talento técnico con la llegada del otro extremo Nazar Voloshyn y la corpulencia y juego aéreo del punta Kiril Popov.









Habla Manuel Pablo





El técnico del Juvenil A del Deportivo, Manuel Pablo, valoró el emparejamiento ante el Dínamo de Kiev aunque admitió que aún no dispone de información sobre el club ucraniano.



“Lo conocemos poco pero a partir de estas eliminatorias seguro que son todos equipos muy fuertes. Estuvo en el grupo del Barcelona y ha estado primero hasta la última jornada. Va a ser un rival muy fuerte pero a ver como llegan a febrero, que no sé si su competición para o no. Quizá otros tienen más nombre pero ellos han demostrado ser un equipo fuerte”, comentó el míster.



Por otro lado, el club coruñés se ha marcado el reto de volver a romper un récord de asistencia en Riazor y apunta a superar los 15.000 aficionados tras los 12.189 seguidores que asistieron a la ida ante el Maccabi Haifa israelí.



“Tenemos que aprovechar esa circunstancia en nuestra casa, con nuestra gente, con el ambiente que se está viviendo en esta competición y con el equipo que tenemos. Todo eso hace que tengamos esa ventaja a nivel emocional. Esperamos un gran ambiente, como en la dos eliminatorias anteriores, y esperamos poder dedicarle el pase a la siguiente ronda”, concluyó Manuel Pablo.