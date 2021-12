Inés Rey descarta revisar la tarifa del bus hasta que se pronuncie el Supremo

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pidió esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la bajada del billete de bus urbano de 1,30 a 1,20 euros aprobada por el anterior Gobierno local. Así, la regidora descarta revisar las tarifas del servicio de transporte hasta que haya una respuesta.





La Compañía de Tranvías solicitó al Ayuntamiento una subida de la tarifa de un 18%, lo que supone que pase de 1,20 hasta los 1,42 euros a partir del 1 de enero. La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento estudia la propuesta, pero que “con un proceso judicial abierto que afecta al precio de las tarifas, lo razonable es esperar a que se pronuncien los tribunales”. Así, “una vez que se pronuncien se estudiará este tema, pero estando una causa judicial pendiente lo prudente es aguardar a ese pronunciamiento judicial”, dijo.





Por su parte, en una rueda de prensa, la portavoz de la Marea Atlántica, María García, instó al Gobierno local a que comience a estudiar la municipalización del servicio del bus urbano para ponerla en práctica cuando finalice la actual concesión, en 2024.





En el pleno de enero la formación presentará una moción sobre este asunto. Tal y como señaló García, “a mellora do transporte público, en frecuencias, cobertura e enlaces metropolitanos, é a única resposta aos problemas de mobilidade na Coruña. Vivimos nunha península na que, ademais dos coches censados no concello, entran uns 120.000 vehículos máis ao día procedentes da área metropolitana. E iso non se resolve por moitos carrís que se poñan en Alfonso Molina, só se traslada o atasco de sitio. A única solución é máis e mellor transporte público”. Mientras llega a su fin esta concesión, la portavoz reclamó a la alcaldesa que no ceda a presiones de la concesionaria actual y que avance en las medidas pendientes, como los descuentos para mayores de 65 años y menores de 25.





Transporte metropolitano

“Tamén cómpre impulsar a creación dunha autoridade única de transporte metropolitano, que permita ter liñas de bus que vertebren a cidade real: a do concello da Coruña cos concellos veciños”, añadió García.





Por último, defendió que “a baixada de tarifas foi a única medida real de fomento do transporte público nunha década”.