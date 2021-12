Sesión accidentada en Abegondo, con varias contusiones

Entrenamiento pasado por agua y sesión accidentada del Deportivo ayer la celebrada las instalaciones de Abegondo, aunque por fortuna sin consecuencias.





El primer ‘susto’ lo protagonizaron Diego Aguirre y Víctor García. Durante el partidillo de once contra once ambos jugadores chocaron, tras la disputa de un balón, llevándose sendos golpes en los tobillos. Mientras Aguirre se levantaba, Víctor tenía que ser atendido por parte del médico Carlos Lariño.





Ambos abandonaban momentáneamente el campo para hablar con los facultativos y descartar otro tipo de dolencia a mayores. No obstante, finalmente ambos pudieron reincorporarse al entrenamiento.





El segundo golpe se lo llevó Jaime Sánchez, ya en los partidillos en espacio reducido. El central, que se postula para volver a ser titular este domingo ante el Valladolid Promesas, sufrió una contusión en su rodilla y tuvo que retirarse de la sesión junto a uno de los fisios del club.





No obstante, tras las exploraciones realizadas, todo se quedó en un simple golpe. El entrenamiento comenzó puntual a las 11.00 horas con el plantel realizando ejercicios de carrera suave, pases y conducción y seguidamente ubicándose los jugadores en dos equipos para un partidillo de once contra once. En él, Borja Jiménez mezcló habituales con suplentes, sin dar pistas de la que podría ser la alineación de este domingo ante el cuadro pucelano.





Consignas

Durante esta tarea, como suele ser habitual, el técnico no dejó de dar indicaciones, como pedir que los jugadores juntasen líneas ante pérdida o que fuesen agresivos sin balón.





“Si no vamos con la idea de robar es jodido”, comentó durante los partidillos, en los que también exigió que “el primer control” fuese “hacia delante”.





Con los encuentros en espacio reducido, en dos porterías y con cuatro equipos implicados se finalizó, un poco antes de la una del mediodía.