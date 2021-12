Los Deltonos | “Una vez te infectas del virus del rock, no te curas en la vida”

Los fieles proveedores de grasa saludable regresan a la ciudad estrenando nuevo disco, “Craft Rock”, y nueva formato, presentándose como trío. Los Deltonos tenían ganas de volver al Playa Club, tal y como explica Hendrik Rover, donde actuarán el próximo sábado, a las 23.00 horas.













¿Que se va a encontrar quien vaya al Playa Club?

Somos un grupo que tiene su historia, pero estamos en plena efervescencia (ríe), pero van a ver mucho de lo que nosotros llamamos grasa saludable, mucho Rock & Roll. Además, tenemos mucha ilusión de volver al Playa, porque es un sitio con el que tuvimos mucha relación en los 90 y hace mucho que no vamos e ir a Coruña siempre mola.



Hace unos meses que han sacado “Craft Rock”, ¿cómo lo ha recibido el público?

Muy bien. Tenemos la suerte de que somos un grupo que la gente que nos sigue siempre espera canciones nuevas, no tenemos que dedicarnos a repetir viejos éxitos hasta la saciedad. Estas canciones nuevas las escribí todas durante la pandemia, así que debían tener un extra de mala leche, y la gente las está recibiendo muy bien. Probablemente era un disco escrito para un trío y cuando la formación se ha reconvertido a trío, las canciones han cogido todo su esplendor y la gente lo está pasando muy bien.













Es un disco con mayor peso instrumental.

Después de unos años de hacer discos más de canciones, esta vez me han salido más riffs, es un disco que suena más grueso, rugoso, que los anteriores. Pero si se ha seguido la evolución del grupo, era algo que se veía venir.



Fue un disco rápido, en cuestión de un par de meses estaba listo.

Es lo que supone tener la churrería en casa (ríe). Tengo mi estudio, entonces cuando apetece o hay la necesidad de grabar un disco, solo hay que ir, grabarlo y ya está. Tener la chuerrería en casa facilita mucho la producción y salida del producto.



En canciones como “Hey gente” vuelven a hablar de ese mantra persistente de que el rock ha muerto, pero en realidad no.

Es un mantra que suelen repetirlo en círculos de tendencias que tienen una duración de diez segundos. Alguna manera tienen que tener para justificar su existencia, por eso suelen referirse a que el rock ha muerto y que lo suyo es lo nuevo, pero de todas las tendencias, dentro de unos siglos veremos que nadie se acordará y que el rock seguirá estando ahí.



Tras más de 30 años, ¿ven como el público se va renovando?Sí. La esencia del rock es tan total ahora como lo ha sido antes, el problema es la exposición. Ya que estamos en tiempo de pandemias, lo bueno que tiene el rock es que una vez te has infectado, ya no te curas en la vida. El problema es que, me imagino que por otros intereses comerciales, hay falta de exposición al virus del Rock & Roll, pero en el ambiente intrafamiliar el contagio es inmediato y puedes ver en los conciertos que en gente de anteriores generaciones, ya los hijos se han contagiado y vienen a los conciertos. Es una cosa de altos y bajos, pero el rock siempre va a estar ahí.