El BNG lleva al Congreso la “drástica” reducción de horarios de Correos en Los Rosales

El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado una batería de preguntas escritas para denunciar la “drástica” reducción del horario de atención al público en la sucursal de Correos del centro comercial Los Rosales, recientemente trasladada a la avenida de Gran Canaria.





“Drástica porque o horario de atención ao público no emprazamento orixinario da oficina era ininterrompido desde as 10.00 ás 22.00 horas, en tanto que a partir do seu traslado á avenida de Gran Canaria vai pasar a ser exclusivamente de mañá, desde as 08.30 ás 14.30 horas”, denuncian.





Néstor Rego señala que “a cambio de abrir unha hora e media antes, Correos decide unilateralmente deixar sen servizo de atención ao público en horario de tarde a máis de 35.000 persoas, as que viven nos barrios de Os Rosais, Labañou, Cidade Escolar, San Roque de Fóra e até unha parte de Riazor”.





Lamentan que la mayoría de los ciudadanos de estas zonas “son traballadores e non poderán recoller avisos, notificacións ou certificados que reciban en horario de mañá nin facer uso en condicións dos servizos”.