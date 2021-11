Los centros comerciales se llenan en el primer domingo de apertura antes de las navidades

Los centros comerciales de la ciudad se llenaron ayer en lo que fue el primer domingo de apertura antes de Navidad. Los coruñeses aprovecharon la jornada de lluvias para adelantar compras de regalos e incluso para devoluciones del todavía reciente Black Friday. Muchos establecimientos, además, contaban con ofertas que se extendieron durante todo el fin de semana.





Marineda City, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Centro Comercial Los Rosales..., todos ellos contaron con gran afluencia, sobre todo por la tarde, cuando los accesos a algunos de ellos se ralentizaron por la abundante presencia de vehículos. “Voy a ir a Marineda porque con este día que hace, el plan era o quedarme en casa o ir a adelantar alguna compra para Navidad”, decía María, una joven que esperaba al bus 11 en la parada de Os Mallos ayer al mediodía.





Una joven que la acompañaba, Sofía, ya iba con bolsas antes de subirse al transporte público. “Son algunas de las cosas que compré por el Black Friday y que voy a cambiar, ya que el otro día no me dio tiempo a probármelas”, comentaba.





Jornada intensa

Ya en Marineda City, el ambiente era el de un 23 de diciembre. Todas las tiendas y las zonas comunes del centro contaban con decenas de personas dispuestas a comprar regalos o, simplemente, que acudieron al centro para pasar una tarde de domingo diferente. “Vine a hacer la compra porque ayer por la tarde no me dio tiempo y me tranquilicé porque sabía que hoy podría venir aquí”, dijo Carmen, que estaba acompañada de sus dos hijas.





Había quien, incluso, iba con la intención de quedarse allí todo el día. “Unos amigos y yo quedamos para comer y luego iremos al cine, porque con este tiempo apetece mucho recuperar este tipo de planes”, explicaba Alejandro.





En El Corte Inglés, más de lo mismo. Las personas que realizaron compras durante la semana habían recibido unos vales de descuento del 25% para compras superiores a cincuenta euros, con el requisito de canjearlo este fin de semana. Y ayer no lo dudaron, ya que la jornada fue de intensidad en la gran superficie de Ramón y Cajal.





En el Centro Comercial Los Rosales ya cuentan con las luces de Navidad tras su tradicional encendido este pasado viernes, 26 de noviembre. En Marineda City se ha hecho esperar un poco más, y el gran evento será este miércoles, 1 de diciembre.





El pianista y escritor James Rhodes será el encargado, este año, de apadrinar el acto de encendido de la iluminación navideña. El espectáculo tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, en la plaza de Emilia Pardo Bazán, situada en la planta cero de la superficie comercial. El artista dará la bienvenida a la Navidad con un pequeño recital en el recinto, al que los asistentes podrán acudir para disfrutar de su innovador e irreverente estilo.





Además, el show contará con la actuación de una pareja de niños que participaron en espectáculos como “El Rey León”, “El Cascanueces” y “El Lago de los Cisnes”, y que mostrarán al público sus dotes como bailarines utilizando un piano gigante.