Roban en varios coches en un garaje comunitario en Os Mallos

Los vecinos del número cuatro de Travesía de Nelle, en Os Mallos, se levantaron para encontrarse con al desagradable noticia de que se había perpetrado un robo en varios de los coches estacionados en el garaje comunitario. Según la gestora de la comunidad, fueron tres los vehículos afectados, aunque otras fuentes elevan el número a cinco. Durante la mañana de ayer, los afectados tuvieron que acudir a Lonzas a presentar la denuncia.





En algunos casos, los ladrones habían roto más de un cristal para acceder y el coche presentaba daños en el asiento del copiloto y el del maletero, por ejemplo. “Ya no es por robar, es por pura maldad”, protestaba un vecino. En estos casos, los ladrones suelen llevare cualquier propiedad, como gafas de sol o prendas de ropa.





Al lugar acudieron miembros de la Policía Científica, pero aún no está claro como se colaron en el interior. Lo que sí se sabe se que la puerta no presenta señales de estar forzada. Este incidente, por lo demás no muy grave, se suma a otros muchos que han tenido lugar en el barrio en los últimos tiempos, así que llueve sobre mojado. “Es acojonante como está poniendo el barrio desde el final del estado de alarma. No es normal que las señoras no vayan seguras por la calle, que les den tirones a las tres de la tarde. Yo me crié aquí, tengo 35 años y ni cuando eran los yonquis en los noventa”, comentaba un vecino, indignado por la situación.





Reunión vecinal

Precisamente esta semana tuvo lugar la reunión anual de vecinos y comerciantes con la Policía Nacional en Lonzas, la primera después de la pandemia y que tuvo la peculiaridad de que contó con la asistencia de la subdelegada del Gobierno, María Rivas. En ella, los vecinos escucharon las explicaciones de los mandos policiales y pudieron hacer sus peticiones. Básicamente, de más patrullas en las calles.





La mayor parte de los vecinos comparten la preocupación de Os Mallos por los robos y el tráfico de drogas. Sin embargo, durante su presentación, los mandos policiales insistieron en que, comparado con 2019, apenas han crecido los delitos (aunque en algunos casos, como los robos con fuerza en domicilios, sí lo hicieran) durante 2021 y que A Coruña sigue siendo una ciudad segura a todos los efectos.