Gandy: “El año que viene quiero dar el concierto del ascenso del Deportivo”

En cuanto se acercan las fechas navideñas la cita con La Banda del Camión es obligada y mañana el grupo ofrecerá un concierto en el Circo de Artesanos a las 21.00 horas, una auténtica “reunión de amigos” que reproducen cada año también en Madrid y con la que Gandy y sus compañeros invitan al público a pasar un buen rato escuchando rock and roll.





Para el concierto han lanzado unas camisetas e invitarán a una cerveza o refresco a todo aquel que la lleve. Además, se sorteará una cesta de Gadis entre los asistentes y las panaderías Farinarium y Grela pondrán dulces de Navidad artesanales. Como teloneros actuarán Juego Sucio y 13B.





Un escenario diferente para el rock, el Circo de Artesanos.

Es un recinto muy grande y solo hemos puesto 150 entradas a la venta, de las que ya quedan muy pocas. Será un concierto más íntimo pero nos permite cumplir con las precauciones sanitarias y no estar “enlatados”.





La pandemia, supongo, ha supuesto reducir conciertos.

Sí, últimamente hemos hecho el de Madrid, ya que vamos desde hace 23 años, y ahora hacemos este con dos grupos invitados, Juego Sucio y 13B, amigos que ya vienen siempre a nuestros conciertos. Me tenía que operar de una hernia pero no quería dejar esto sin hacer, así que tocamos y me opero el 3 de diciembre.





¿Qué repertorio presentarán en este espectáculo?

Hemos tenido un percance y no es exactamente el repertorio que queríamos tocar aquí. Nuestro batería, Juan Folla, se rompió la mano la semana anterior a Madrid y hemos tenido que tirar de un chico joven que se ha tenido que aprender las canciones en plan equilibrista, ha sido de lo mejor conocer a alguien así y él está encantado. Así que vamos a hacer el mismo repertorio que en el concierto de Madrid.





¿Cómo ve la escena musical local del momento?

Fortísima, hay muchos y muy buenos grupos, hay gente muy preparada. Yo cuando empecé era malísimo pero ahora tienen muchísima calidad, también es verdad que tienen tutoriales y cosas que no teníamos, pero el nivel es muy alto.





¿Qué planes tienen para 2022?

Queremos pararnos a componer e intentar sacar un nuevo disco, porque tenemos varias canciones en el cajón y retomarlas necesita tiempo. Haremos pocos conciertos, aunque me encantaría dar el concierto del ascenso del Deportivo, eso sería genial.