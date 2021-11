Comienza el montaje del árbol de Navidad en el Obelisco a una semana de su encendido

Queda poco más de una semana para el encendido de las luces de Navidad en la ciudad y el árbol del Obelisco, uno de los elementos más atractivos cada año, ya está más cerca de poder contemplarse. Ayer comenzó su montaje y se espera que esté finalizado en los próximos días.





No alumbrará, sin embargo, hasta el sábado 4 de diciembre, cuando tendrá lugar el encendido do de todas las luces de A Coruña. Además de esta fecha no se conocen muchos más datos a día de hoy, y es que el Ayuntamiento, por el momento, solo ha anunciado que el encendido se celebrará en María Pita y que estará dedicado a la gente mayor y a la infancia.





La distribución de las luces de Navidad generó consenso en las asociaciones de comerciantes. La indignación y el enfado con el Ayuntamiento está en boca de todas ellas, y es que hay una frase que se repite: “No nos han hecho ni caso”. “Las luces son escasas en todas partes, además de poco navideñas”, indica José Luis Boado, presidente de la FUCC. En los barrios, como Monte Alto, Os Mallos, Castrillón, Elviña y Ciudad Vieja, la opinión sigue esta línea. Todas las asociaciones denuncian falta de compromiso con el comercio, ya que, tras las peticiones realizadas en sendos documentos remitidos al Gobierno local, no se han visto atendidas, al menos hasta ahora, tal y como apuntan.