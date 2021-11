Es la primera academia de pádel en inglés, y está en A Coruña

Un sistema innovador, pionero en la comunidad, que combina sin complicaciones deporte y educación: “Padel and Fun”. El promotor de la iniciativa es Pablo Carreiro, un coruñés que, tras vivir varios años en Inglaterra, empezó a darle vueltas a una idea a la que la irrupción del coronavirus dio un último impulso, y que se ha convertido en la primera academia de pádel en inglés, y en A Coruña.



En concreto, es en las pistas del Centro Padel and Beer de A Grela donde este emprendedor –acompañado por Michelle García, nativa americana que se encarga del contenido académico, y por un segundo monitor, Pedro Mateos– desarrolla y dirige su idea, que apuesta por la práctica de hábitos saludables y el conocimiento de otro idioma al mismo tiempo, dos actividades en una.



Los alumnos son niños y adolescentes, con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años, a los que se les ofrece la posibilidad de acudir a una o dos sesiones a la semana, de una hora de duración cada una de las clases: “La verdad es que no piensan que van a aprender inglés porque, sobre todo los más pequeños, lo suelen ver como un juego y eso es fantástico para aprender”, indica Pablo Carreiro. Porque el método, según indican sus creadores, “es lo más sencillo del mundo y consiste en dar una clase de pádel pero íntegramente en inglés, con todo el vocabulario de partes del cuerpo, las órdenes, la disposición de la pista... De esa manera, el niño, mientras está jugando está escuchando y aprendiendo inglés, y casi sin darse cuenta”, resume el director de la academia “Padel and Fun”.