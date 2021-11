Javier Yanguas | “Es preciso enseñar a la sociedad a gestionar la soledad”

El doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid Javier Yanguas estará en A Coruña mañana para intervenir en el curso “Envejecer con sentido: Perspectiva ética”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El autor acaba de lanzar su libro “Pasos hacia una nueva vejez” (Destino 2021), obra en la que describe los grandes retos sociales y emocionales de la madurez, una etapa que debe ser activa, “y no el tiempo de descuento”.









En su ponencia llamará la atención sobre un problema que era acuciante antes y ya es insostenible: la soledad de los mayores.

Efectivamente, ya era acuciante pero la situación de ahora es mucho más compleja. Hay más casos de soledad fruto del aislamiento social que ha habido y se están volviendo más difíciles. Aparte de soledad por pérdidas o por una transición vital como divorcios, estamos viendo situaciones de maltrato y soledad, dependencia y soledad, enfermedades, depresión, ansiedad... Todos hemos estado aislados pero a las personas más vulnerables este proceso les ha hecho un daño diferencial, estamos en un momento muy complicado, esa es la realidad.



¿Qué podemos hacer los demás para revertir esta situación?

Primero, con sensibilización, ya que nos hemos sensibilizado con las basuras y el cambio climático pero no con las relaciones, el aislamiento y la salud moral de nuestra sociedad. Este modelo individualista de que cada palo aguante su vela necesita una “pensada”. Por otra parte, hace falta construir comunidad y aprender a reimaginar nuestras relaciones, en este sentido hemos bajado la guardia y necesitamos invertir en infraestructura social. Por último, esta pandemia nos ha enseñado que la soledad es una experiencia que todos pasamos y tenemos que ser capaces de gestionarla.



Los mayores han sido los grandes damnificados de la pandemia en cuanto a mortalidad y al principio se banalizó el virus porque “solo afectaba a ancianos”.

Coincido, ha sido un virus que tenía cierta tendencia a cebarse con los mayores y contaminó de edadismo a esta sociedad que se ha tornado, a veces, en gerontofobia. Creo que esto se ha gestionado muy mal y que la información sesgada que se dio y ese “sálvese quien pueda” fue un error, vulnerables somos todos.



¿Cuál es esa “nueva vejez” que propone en su libro?

Una que no sea el tiempo de descuento. Que la vejez sea un periodo de crecimiento y desarrollo personal y no solo de pérdidas. Buscar un proyecto social donde se anime a que los mayores contribuyan a la sociedad. Que no sea solo el momento de recoger los frutos sino de aportar y que los mayores sean reconocidos de verdad, no que te dejen en paz y que cuiden de los nietos.