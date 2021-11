El Victoria se enfrentará al Villarreal en la Copa del Rey

“De los equipos de Primera es un club puntero, que está jugando competición europea, así que tiene atractivo”, comentó Juan Vázquez, presidente del Victoria, tras conocer el nombre de su rival: el Villarreal. “El mayor atractivo sería el Celta, porque es gallego, sería un derbi, tendría mucho morbo en la ciudad, se respiraría ese ambiente en toda la ciudad y daría un plus aunque creo que va a ser igual con el Villarreal. Evidentemente, son dos mundos totalmente diferentes. Para nuestros jugadores va a ser una oportunidad que para muchos no se va a repetir, un hecho histórico y van a disfrutar jugando ante futbolistas a los que suelen ver por la pantalla”, comentó el mandatario blanquinegro.



“Aún no me creo que estemos viviendo esta situación. Los jugadores estaban muy contentos y ya hablaban de Parejo, de Gerard Moreno y de que les íbamos a quitar la posesión, siempre entre risas. Todos los años ves como los equipos de Segunda B hacen fiestas tras el sorteo y ahora somos nosotros los que lo acabamos de vivir. Hay que disfrutar del momento. Vengan con quien venga, vamos a jugar contra el Villarreal. Por normativa tienen que tener un número mínimo de jugadores profesionales así que será un equipo brutal. Es el momento más mediático de mi carrera pero me considero un entrenador de fútbol base. Yo, con un campo, niños y balones, ya estoy contento”, destacó Guillermo Pigueiras, técnico del Victoria.