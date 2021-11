Garbiñe Muguruza hace historia al conquistar las Finales WTA ante Kontaveit

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza entró en la historia del tenis español este miércoles al conquistar las Finales WTA, la cita que reúne a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino, al imponerse en la final a la estonia Anett Kontaveit por 6-3, 7-5.





La de Caracas logró para el tenis nacional femenino el primer título de 'maestra'. Casi tres décadas después, 28 años, de que Arancha Sánchez-Vicario perdiese la final ante la alemana Steffi Graff, la doble campeona de 'Grand Slam' era la segunda en poder pelear por este trofeo y no dejó pasar la ocasión con un partido firme y sólido, donde tuvo que levantar una delicada situación en la segunda manga.





Tras ganar Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, unió a su palmarés esta cita de relevancia y puso su nombre junto a Manolo Orantes y Alex Correja, los únicos 'maestros' hasta ahora, con el catalán como último ganador para el tenis español de este torneo en 1998.





Muguruza sumó el décimo éxito de su carrera, el tercera en 2021 tras las victorias en Dubai y en Chicago, todos en pista dura, la superficie donde parece que más potencial le puede sacar al tenis que lleva dentro y que esta semana en la mexicana Guadalajara funcionó a buen nivel pese a empezar el torneo con derrota. Además, mantiene su idilio con México, donde también ganó de forma sucesiva, en 2018 y 2019, la cita de Monterrey.





La exnúmero uno del mundo, que cerrará el 2021 en el puesto número 3 del ranking de la WTA, libró un bonito duelo con Kontaveit, seguramente la jugadora que más en forma llegaba a las Finales WTA, pero que volvió a chocar contra la hispano-venezolana, a la que había derrotado hace apenas un mes en Moscú por un doble 6-1. Pero en esta cita, la sexta favorita supo frenarla en las dos ocasiones en las que se han medido, ya que en el 'round robin' también la derrotó (6-4, 6-4), una victoria que le dio el pase a las semifinales.





Muguruza se acercó a las prestaciones ofrecidas en su partido ante Paula Badosa y supo controlar mucho mejor sus errores no forzados, todo lo contrario que su rival, cuya agresividad no tuvo premio y que sufrió más con el saque (seis dobles faltas), cediendo once bolas de rotura por tan sólo cuatro que concedió la de Caracas.





La número cinco del mundo empezó presionando el saque de la estonia desde el principio como en su semifinal y pronto encontró la recompensa, con un 'break' en el tercer juego, aunque Kontaveit replicó rápido para volver a igualar y ponerse 3-2 arriba. Sin embargo, la española no se descentró y afianzó su tenis para llevarse los últimos cuatro juegos y ganar el set.





Kontaveit también supo encajar este golpe y comenzó entonada la segunda manga. La pupila de Conchita Martínez salvó un peligro 15-40 al inicio y tras desperdiciar su oportunidad en el sexto juego, vio como su rival le rompía el saque a continuación para ponerse con un amenazante 5-3.





La estonia tuvo saque para llevar la final al tercer y definitivo parcial, pero ahí la doble campeona de 'Grand Slam' tuvo más experiencia y calma. Rompió sin excesivos problemas y ya puso la directa hacia la corona de 'maestra' culminando otra racha de cuatro juegos seguidos.