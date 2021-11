Los comerciantes de Os Mallos piden más apoyo del Gobierno local

Los comerciantes de Os Mallos reclaman más atención y apoyo por parte del Gobierno local al sentirse “abandonados” en un momento en el que las ventas de la campaña de Navidad son prioritarias. El presidente de la asociación Distrito Mallos, José Salgado, asegura que “hace falta más cariño para el comercio, que lo está pasando muy mal y no hay ningún detalle para los comerciantes”.





El ambiente general en el barrio es de “ilusión por querer funcionar y vender”, pero esto se ve reducido por el hecho de que “los propietarios de los establecimientos se ven bastante abandonados”, dice Salgado.





El presidente de Distrito Mallos hace alusión también a la mala fama que cosecha la zona desde hace meses. “No se puede demonizar así a un barrio porque no nos ayuda nada, y menos cuando están a punto de comenzar las fiestas”, considera. Uno de los aspectos que más ayuda podría haber otorgado a Os Mallos, como bien relata Salgado, era el alumbrado navideño. “Este año era más importante que otros porque los ánimos están por los suelos al ver que no se han aumentado ni el número de luces ni las calles donde se colocan”, comenta.





Una de las principales demandas de las diferentes asociaciones y colectivos vecinales de Os Mallos tiene que ver con la iluminación. Por ello, Salgado explica que “es muy feo que ni siquiera en Navidad aumenten la distribución de las luces en estas calles. Por ejemplo, desde la ronda de Outeiro hasta el centro cívico hay muy poca luz y muchos bajos vacíos”.





Guerrilla dos Mallos

Esta misma semana, la Asociación Guerrilla dos Mallos lanzó un vídeo en el que animan a los coruñeses a acercarse al barrio, comprar y pasear por sus calles. En la grabación se hace un recorrido por la zona, señalando algunos de los asuntos más criticados.





Sin embargo, a mitad del vídeo se convierte en una sátira que da paso a una invitación: la de los comerciantes. “Os Mallos con gente es un sitio mejor”, indica Dani Rocha, del comercio La Revolución de los Graneles.