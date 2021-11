Hace 25 años: El último café del Cantón Bar

El periódico del 17 de noviembre de 1996 llevaba a portada la deuda de Galicia, la segunda que más crece, el aburrido empate sin goles en el derbi entre Compostela y Deportivo.









Ayuntamiento y Costas acuerdan medidas para evitar que el oleaje dañe el paseo

El temporal que en días pasados azotó la costa coruñesa no provocó destrozo alguno en la balaustrada del Paseo Marítimo pero alertó a responsables de la Demarcación de Cotas y del Ayuntamiento, que han mantenido los primeros contactos para coordinar un plan de seguridad en previsión de que en próximas fechas se recrudezca la situación. Eduardo Toba descarta la construcción de escolleras o muros que detengan el efecto de las olas pero asegura que ambas administraciones estarán alerta por si fuera necesario elevar dunas de protección.









El último café del Cantón Bar

Después de más de sesenta años al servicio de los coruñeses y visitantes de la ciudad, el Cantón Bar cerró ayer sus puertas. Sus propietarios alcanzaron un acuerdo con la prestigiosa e internacional marca Loewe para que esta cadena instale en La Coruña uno de sus establecimientos. Los habituales clientes no podían creerse la noticia y el personal no supo del cierre del local hasta ayer. Conocido como un sitio tranquilo y con buen servicio, el Cantón Bar deja un importante vacío en la hostelería coruñesa.









Las niñas pedirán pieles de Olga Ríos para vestir a sus barbies

La muñeca más famosa del mundo también tiene vicios caros. Estas próximas navidades, para cubir a sus barbies del frío, las niñas pedirán para sus muñecas abrigos de pieles. La firma peletera gallega Olga Ríos saca al mercado modelos en miniatura de sus cotizadas pieles. Desde ayer, en el escaparate de su tienda de La Coruña, las barbies han sustituido a las maniquíes.









"O grande reto da Televisión Galega é facerse co público urbano"

Xosé Castro "Pato" e Carlos Ares asinan os seus guións como os Señores Expósitos. Estes dous apaixoados da televisión forman parte do extenso equipo de guionistas de A Familia Pita galardoados recentemente co Agapi, o premio da Asociación Galega de Productoras Independentes. Un equipo máis reducido, do que tamén forman parte, disponse agora a enfrontar a segunda tanda de capítulos desta serie de ficción própria da Televisión de Galicia, o programa máis galardoado na gala. "A Televisión Galega precisa buscar un público novo. O seu reto é facerse co público urbano, que é realmente onde ten déficit", opinan.