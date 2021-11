La valedora critica la falta de transparencia en el recurso a jefe de Seguridad Ciudadana

Desde hace unos meses, el Gobierno local cuenta con una nueva jefa de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, cuyo nombramiento estuvo acompañado de cierta polémica, puesto que es una funcionaria de prisiones que figuraba en la lista del PSOE para las últimas elecciones municipales. Ahora la oficina de la valedora do Pobo ha publicado un documento en el que reprocha al Gobierno local que el procedimiento no contó con todas las garantías de transparencia, por lo menos a la hora de presentar un recurso





El Gobierno local lo considera una simple recomendación y el PP lo califica

de “tirón de orejas”





Al parecer, el Ayuntamiento no entregó toda la documentación, requerida a otro postulante, un intendente de la Policía Local y antiguo jefe del Cuerpo municipal en Oleiros, Jorge Galán, cuando trató de impugnarlo. En el documento señala “que en supostos de concorrencia competitiva como o tratado se resolva o acceso á documentación o máis axiña posible, co fin de asegurar que calquera persoa interesada coñeza todos os datos que lle permitan decidir sobre as eventuais impugnacións que considere”. De esta manera, abre la puerta a un recurso por parte de Galán en un proceso que podría llegar a someterse a juicio.



El comunicado de la oficina de María Dolores Fernández Galiño ha sido calificado por el grupo municipal del PP de “tirón de orejas” al Ejecutivo de Inés Rey, porque la oposición considera que el Gobierno municipal le “ocultó el expediente” al policía local hasta que acabó el plazo para recurrir el nombramiento, lo que tuvo que hacer sin toda la documentación.









Respuesta municipal





Por su parte, el Gobierno local señala que “a valedora non cuestiona a legalidade do proceso de provisión da praza” y se limita a señalar que agradece la recomendación de “ser máis áxiles no acceso á documentación dos expedientes”. En efecto, en el documento de la valedora se recoge que el reclamante solicitó el acceso el 24 de marzo y no consiguió hacerse con todos los documentos hasta julio de este año, cuando ya había finalizado el plazo para recurrir: “O Concello debía ter proporcionado antes a información solicitada polo interesado en prol de comprobar o procedemento no que participaba, incluídos os datos de carácter persoal de terceiros tamén participantes no mesmo procedemento cos que competía polo mesmo posto”.



La portavoz del PP, Rosa Gallego, denunció en su momento que “Inés Rey y Lage Tuñas (concejal de Personal y teniente de alcalde)” habían nombrado en el mes de marzo, “discrecionalmente, para este puesto, que se creó expresamente,” a esta destacada militante socialista, psicóloga de la prisión de Teixeiro, por encima de un intendente de la Policía municipal coruñesa, con cuarenta años de experiencia.



“Es una persona que pide toda la documentación de un proceso de selección al que se ha presentado para poder recurrir porque cree que tiene más derecho que la persona que ha sido nombrada. No se la facilitan para que el plazo siga corriendo y que no presente el recurso con toda la información del expediente. El único mérito para nombrar a la persona elegida es haber figurado en la lista electoral de Inés Rey ”, señala Gallego.



La portavoz del PP recordó que “la alcaldesa también negó el Escaño Ciudadano a otra persona que también se había presentado y que quería pedir explicaciones por este nombramiento”, para luego añadir: “Estamos peor que en la época del Gobierno de la Marea”.