Ejercicio de autoridad del Leyma en Girona

Diez minutos espléndidos, los últimos del primer cuarto y los cinco primeros del segundo, le bastaron al Leyma Basquet Coruña para encarrilar su sexta victoria consecutiva y matenerse instalado en el grupo perseguidor del liderato.



Tardaron en asentarse las defensas, sobre todo la visitante, ya que la local no pudo frenar al altísimo acierto de los hombres de Sergio García, que después de 3-0 inicial lo metrieron prácticamente todo.



Abrió el fuego Ward, con tres puntos, los únicos que anotaría en la primera mitad. Y Monaghan inició una serie de bombazos exteriores que continuó Javi Vega. Dos triples seguidos del madrileño encendieron la primer luz de alarma en Fontajau (7-16).



El tiempo muerto de Carles Marco tuvo un efecto inmediato pero efímero. El 6-0 tras el parón lo replicó Gray con 7 puntos consecutivos, sin respuesta local, en solo 79 segundos para cerrar el periodo inaugural con 15-26.



La pausa no enfrió al Leyma, que inició el segundo acto con un parcial de 3-10, con un Hamilton muy activo y acertado, mientras el Girona, acelerado y desesperado, abusaba de los lanzamientos de larga distancia, además con un escasísima puntería.



Una canasta de Hamilton dobló el marcador (18-36). Todo marchaba de cara para el Leyma. Y se torció de la manera más inesperada. Marco buscó soluciones en el banquillo y la segunda unidad, más recia en defensa, le sacó del atolladero. Aunque en principio los locales no sacaron rédito alguno de varios rebotes ofensivos al otro lado de la pista dejaron clavados a los naranjas –hoy de camiseta blanca y panatalón azul–, perdidos ahora en posesiones deslavazadas.









Atasco ofensivo





Sin grandes alardes, pero con gran esfuerzo físico, el Girona fue bajando poco a poco su déficit. Algo no demasiado complicado cuando tu rival tan solo anota cuatro tiros libres (dos de Schaftenaar y dos de Javi Vega) en los últimos siete minutos de la primera parte.



Porque esos cuatro puntos fue lo único que se echó al coleto el Leyma desde que se colocó 18 arriba hasta que que llegó el descanso (32-40). A dos minutos del paso por vestuarios erraron los visitantes su primer tiro de dos, después de acertar con los 10 anteriores. Desde el arco, tampoco estuvo mal: 5 de 10 (10 de 20 al final del encuentro).



Ward, apagado durante los primeros 20 minutos, empezó los segundos fallando dos libres. Y anotando su segunda canasta, inicio de un parcial de salida de 3-10. Una técnica al de Ohio –maltratado por un trío arbitral caserete– abrió un 5-0, que se convirtió en 7-1 antes de que Alex Hernández, con 4 puntos seguidos, devolviera las aguas a su cauce. Pudieron ser 6, pero el aro escupió una posterior bandeja, cuyo rechace convirtió Roeland Schaftenaar en el 42-57. El hermano mayor, por cierto, ganó por goleada el duelo con el menor, Olaf: 11 de valoración a -6. Y con +15 llegó el Leyma al último periodo, tras un 1-4 en los segundos finales del tercero (46-61).



Un acto definitivo en que el Girona se plantó con más rebotes ofensivos (16) que defensivos. Acabaría el partido con un saldo de 16-18, por 28-5 de los visitantes.









Triples lapidarios





Sin embargo, la sentencia –por si había alguna duda– llegó desde lejos del aro, concretamente desde la esquina izquierda del ataque del BC, donde Löfberg, con dos triples clónicos, puso el 50-67 en el marcador, seguidos de una gran penetración de Gray que abrió el que a la postre sería el mayor hueco del choque (50-69).



Restaban siete minutos y medio, que resultaron trabados, feos, sobrantes, a pesar de que los locales se negaron en todo momento a izar la bandera blanca. La naranja ondea ahora en la tercera posición de la clasificación.













BASQUET GIRONA 68 - 80 LEYMA BASQUET CORUÑA Basquet Girona (15+17+14+22): Vila (18), Stürup (1), Vecgavars (15), Franch (2), Sorolla (4) –cinco inicial– Sàbat (11), Cosialls (3), Molins (7), Olaf Schaftenaar (0), Sevillano (5), Delgado (2).

Leyma Basquet Coruña (26+14+21+19): Löfberg (12), Soluade (2), Javi Vega (10), Monaghan (9), Ward (7) –cinco inicial– Hamilton (9), Gray (13), Roeland Schaftenaar (6), Sanz (0), Diagne (2), Alex Hernández (10).

Árbitros: Cañigueral, Garvín, Palanca. Eliminaron por cinco faltas a Löfberg.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la LEB Oro, disputado en el pabellón Fontajau ante algo más de 400 espectadores.