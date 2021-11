Aprender de lo que pasa en Europa para intentar evitarlo

Aunque en España vivamos en una especie de isla en lo que a coronavirus se refiere (y por desgracia, cada vez menos, ya que los casos no dejan de subir), Europa se prepara para un nuevo invierno duro, con los hospitales saturados y las cifras disparadas. Rusia, por ejemplo, ha superado los nueve millones de contagios y en Austria han decidido confinar a todos los no vacunados. En Italia, el Gobierno ha prohibido manifestaciones de antivacunas y en Alemania, los médicos han hecho sonar las alarmas por la ocupación de las UCI. Por eso sería bueno que los responsables de este país comenzaran a tomar medidas, antes de que esa sexta ola nos alcance, como sucedió en otras ocasiones. El país no se puede permitir volver a un confinamiento duro.