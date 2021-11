Riazor, a puerta cerrada por la huelga del Extremadura

El Deportivo ha emitido este sábado por la tarde un comunicado sobre el partido con el Extremadura. No abrirá las puertas de Riazor para la afición blanquiazul ante la huelga anunciada por el conjunto de Almendralejo. El equipo coruñés tiene que presentarse igualmente para que el colegiado levante acta. Este es el texto del Depor:

















"Dadas las circunstancias que están rodeando la previa del partido de la 12ª jornada de Primera RFEF Footters, entre el Deportivo y el Extremadura, previsto para mañana a las 12:00 h. en el Estadio ABANCA-RIAZOR, el RC Deportivo quiere hacer llegar una información importante a todas las personas Deportivistas.













Ante el comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles ayer viernes a las 11:30 h., en el que informa de que la plantilla y el cuerpo técnico del cuadro extremeño "ejercitará su derecho a secundar la huelga de conformidad con la convocatoria (prevista para los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre) mientras no exista una solución a la problemática existente", la confirmación por parte de los capitanes a los medios de comunicación presentes en la Ciudad Deportiva del Extremadura de que no habrá viaje hasta A Coruña y la comunicación por parte del Club extremeño al Deportivo, por diferentes vías en las últimas horas, confirmando que no se presentarán para disputar el partido, el RC Deportivo determina lo siguiente:







- Tras consultar con la RFEF, dado que el Extremadura UD no ha informado oficialmente a la Federación de su intención de no disputar el partido y por tanto ésta no puede comunicar al Deportivo ningún tipo de medida ni acción diferente a las habitualmente previstas, el cuerpo técnico y la plantilla del RC Deportivo cumplirá con todas sus obligaciones reglamentarias para la disputa del encuentro, hasta que los colegiados del mismo den las indicaciones pertinentes ante esta situación extraordinaria.





- Como todo parece indicar que no se producirá ese viaje de la plantilla del Extremadura UD y por tanto no se celebrará ningún partido, y dado el coste económico de apertura y puesta en funcionamiento del Estadio ABANCA-RIAZOR para la celebración de un encuentro que no se va a disputar, no se abrirá el Estadio al público. Por respeto a la competición, a la delicada situación del Extremadura UD y al derecho a la huelga por el que han optado los trabajadores de la entidad visitante, no se realizará en ningún caso otra actividad pública en el estadio en el tiempo previsto para el partido de mañana.





- La no apertura del Estadio ABANCA-RIAZOR permitirá que en los próximos días todos los deportivistas que han adquirido expresamente su entrada para este partido a través de bancada.rcdeportivo.es reciban el reembolso automático en el mismo soporte de pago utilizado para la compra de las localidades. Para los aficionados que las compraron en taquilla, la devolución se realizará en la Oficina de Atención al Deportivista (OAD, Estadio ABANCA-RIAZOR, avenida de La Habana s/n) a partir del martes 23 de noviembre en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 h.





La no disputa del partido es un hecho ajeno a la voluntad del RC Deportivo. Lamentamos enormemente esta situación y las molestias ocasionadas por la misma a todas las personas abonadas y aficionadas. Al mismo tiempo, desde el RC Deportivo queremos manifestar nuestra total solidaridad con todos los trabajadores del Extremadura UD".