El Liceo intentará mejorar las condiciones del equipo femenino y el de OK Plata

La directiva del Liceo, con su vicepresidente, Emilio Fernández, a la cabeza, compareció para explicar la situación del equipo femenino y la de la entidad verdiblanca en general.





Según sus palabras, en el Liceo "hay desigualdad de los equipos femenino y de OK Plata con respecto al de OK Liga masculina, pero no discriminación".





Sobre el hecho de que el conjunto femenino tenga que desplazarse en furgonetas a sus partidos en Cataluña, indicó que "son sacrificios que hay que hacer" debido a los "problemas económicos del club" y que el equipo de OK Plata está en una situación parecida.





Al mismo tiempo reconoció que el Liceo tenía unas previsiones de ingresos por altas de socios y por entradas que no se han cumplido, de ahí las complicaciones económicas que comentaba.





Emilio Fernández también espera que el club consiga más ingresos en las próximas fechas y así mejorar las condiciones en los desplazamientos del equipo de OK Liga femenina y el de OK Liga Plata. De no ser así, no descarta que incluso "el equipo de OK Liga masculina tenga que viajar en furgoneta"