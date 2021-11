Acusan al Gobierno local de ocultar un informe que pedía la retirada de honores a franquistas

La oposición (la Marea Atlántica y el BNG) criticó ayer al Ayuntamiento por haberle “ocultado” durante más de un año un informe del Instituto Cornide en el que se pedía que se le retirarán las honras a “destacadas personalidades franquistas” como Pedro Barrié de la Maza, Alfonso Molina, Sergio Peñamaría del Llano o José Calvo Sotelo (este último, de la Dictadura de Primo de Rivera). Según su portavoz, María García, la Marea “considera case escandoloso que leve no Concello máis de un ano sen dalo a conocer no Consello Da Memoria Democrática”.





“Aquí hai un problema de evidente falta de vontade política por parte do Goberno Local”, aportó Francisco Jorquera, portavoz del BNG, y recuerda que en el último pleno el concejal de Memoria Histórica, Jesús Celemín, había pedido tiempo para estudiar con rigor el asunto de la retirada de honras y distinciones.





A la portavoz de la Marea, María García, declaró ayer que solicitaron el acceso a ese informe y la convocatoria urgente del consello, que se celebrará el miércoles, después de dos años sin convocarse. Esto ha llevado. “Cremos que o Goberno de nés Rey ten que dar explicacións de por qué a luz de este informe o PSOE vote co PP en contra de retirarlle as honras a un coñecido falanxista que ten as mans manchadas de sangue”.





A García le preocupa que se produzca “unha involución” del Ayuntamiento con la Memoria Democrática, algo que entienden que el PSOE no debería responder. Eso sí, señaló que no será una “línea vermella” de cara a la negociación presupuestaria que todavía está teniendo lugar entre el Gobierno local y la Marea.





El documento también menciona al presidente de la Diputación Diego Delicado, al presidente del Colegio de Abogados Benito Blanco-Rajoy, al general Ambrosio Feijoo Padriñas y a los alcaldes franquistas Sergio Peñamaría de Llano y Eduardo Sanjurjo de Carricarte.