​La plantilla del Extremadura anuncia que hará huelga y no se presentará en Riazor

La plantilla del Extremadura ha acordado mantener la huelga prevista para este fin de semana y no viajará a Riazor para afrontar el domingo al mediodía el partido con el Deportivo.







"Las negociaciones no han dado por el momento el resultado esperado. Plantilla y cuerpo técnico ejercitarán su derecho a secundar la huelga", explica el sindicato de futbolistas españoles, AFE, en un comunicado.





"En todo caso, como han hecho desde el principio, siguen abiertos a negociar y buscar soluciones que permitan poner fin a la extrema problemática que están sufriendo, reiterando su compromiso con la viabilidad futura del club. Los futbolistas y cuerpo técnico quieren agradecer expresamente el respaldo y apoyo de la afición, de la población de Almendralejo y de todo el mundo del fútbol en estos momentos tan complicados", añade el texto.





El club de Almendralejo no satisfizo el pago del dinero que adeuda a los empleados. Futbolistas y cuerpo técnico, que la semana pasada sí levantaron el paro previsto y jugaron ante el DUX Internacional de Madrid (1-2) al dar diez días de margen al club, han determinado esta vez que sí ejercerán su derecho a la huelga.





El Extremadura tiene intención de desplazar a jugadores del filial para la cita de Riazor. Sería alineación indebida, pero no incomparecencia. El resultado sería el mismo para el Deportivo, victoria por 3-0, pero para el conjunto de Almendralejo podría servir para que no le cuente como no presentado ya que el reglamento solo permite una incomparecencia por temporada. A la segunda, el equipo estaría fuera de la competición.





Esta semana, sin jugar, el Deportivo reforzará su liderato. Primero, por la alineación indebida del Unionistas de Salamanca, al que el Comité de Competición le quitó un punto, y ahora, por la huelga del Extremadura, que le dará los tres puntos.





Aunque no haya partido, el equipo herculino tendrá que presentarse en el césped de Riazor el domingo al mediodía para que el colegiado levante acta.