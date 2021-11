La intimidad existe fuera de casa

Menos mal que los magistrados de la Audiencia de Lugo han considerado que la intimidad no es solo lo que sucede en el ámbito doméstico. Y que el hecho de que algún depravado grabe a decenas de mujeres orinando durante la celebración de la fiesta de A Maruxaina para subir las imágenes a páginas porno es atentar contra su intimidad. Suponemos que el juez de Viveiro que ordenó en su momento archivar la causa no se ha visto en una situación de vulneración similar. Eso sí, seguro que en caso de necesidad, por si acaso, no se le ocurre aliviarse al aire libre. FOTO: Una protesta por las grabaciones | aec