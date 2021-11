El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga a Betanzos a pagar 385.000 euros a Benestar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga al Ayuntamiento de Betanzos a abonar 385.000 euros de adeudo al Consorcio Galego de Benestar. Un dictamen que, para el Partido Popular, evidencia que “la política de promoción de la conciliación y la igualdad de la mujer de la alcaldesa queda reducida a mera propaganda e iluminismo electoral”, dijo el PP. Además, el principal partido de la oposición considera que “con su decisión de no pagar su parte de los gastos de A Galiña Azul, el equipo de gobierno estaba poniendo en riesgo la gratuidad de este servicio” y las familias “podrán verse en la circunstancia de que sus familias tengan que pagar hasta 243 euros por su escolarización”, indicó la portavoz popular, Cecilia Vázquez.





“La alcaldesa –continuó la edil– tiene aún la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo” pero, para los conservadores, “es una opción alocada y una irresponsable huida hacia adelante”, añadió Vázquez.





Por su parte, desde el Ayuntamiento de Betanzos indicaron que “acatamos e respetamos o fallo, aínda que seguimos pensando que sen convenio subscrito polo medio, non tiñamos que aboar ningunha cantidade”, señaló la alcaldesa, María Barral.





En relación con la deuda de 386.500 euros, para el PP “se traduce en un deterioro de la calidad de los servicios a los que tienen derecho los vecinos”, en tanto habrá “recursos que no se podrán destinar desde el concello al bienestar de los mayores, a las ya de por sí raquíticas ayudas al estudio, al mantenimiento de espacios o el cuidado del medio natural”, pero el Gobierno de Barral niega este extremo insistiendo en que se obliga a pagar “unha cantidade que, en todo caso, tiña que aboar dende 2017, pero que non supón algo que non estivese previsto, é dicir, non supón un gasto a maiores para o Concello de Betanzos”.