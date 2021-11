Detenido un hombre de 58 años por el asesinato de un vecino del Barrio de las Flores

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el jueves a un individuo de 58 años como sospechoso de haber matado a puñaladas a F.L.F., un vecino del Barrio de las Flores cuyo cadáver fue descubierto apuñalado en el suelo de su domicilio del número nueve de la calle Lirios el 30 de septiembre en avanzado estado de descomposición. La detención se produjo en Oleiros, y el sujeto se encuentra actualmente en el centro penitenciario de Teixeiro, pasando la cuarentena obligatoria por el covid.





Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, esta se centró en el móvil de la víctima, puesto que no pudieron encontrar a ningún testigo del crimen. Al volcar todos los datos, descubrieron que, la misma noche de la muerte, entre la víctima y el sospechoso se habían cruzado varias llamadas.





Ahora los miembros de la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial siguen la hipótesis de que el presunto asesino debía dinero a la víctima, y que entre ellos estalló una discusión que habría acabado fatalmente, aunque todavía no ha trascendido si el homicidio fue premeditado o no. Lo que sí se sabe es que el individuo no tiene antecedentes en su haber, por lo menos de carácter grave, y que esta es la primera vez que ingresa en prisión.





Numerosas puñaladas

A pesar de la falta de antecedentes por crímenes violentos del sujeto, el crimen del Barrio de las Flores destaca por ser cruento. El cadáver fue descubierto después de varios días, cuando el hijo de la casera y amigo de la víctima acudió a comprobar cómo se encontraba. Nada más abrir la puerta se encontró con el cadáver, que había recibido numerosas puñaladas en el torso.





Parte de la sangre manchaba la puerta de entrada por el exterior. El olor que despedía el cuerpo, que yacía sobre un charco de sangre coagulada, indicaba que la muerte había tenido lugar varios días antes sin que nadie hubiera denunciado ruidos de lucha. Debido a las circunstancias en las que se produjo el homicidio, dentro del hogar de F.L.F., todo inducía a creer que la víctima conocía a su asesino y las investigaciones de la Policía Nacional lo confirmaron.