Borja Jiménez: “El equipo sigue evolucionado y creciendo, queda margen”

Borja Jiménez compareció feliz tras el triunfo ante la UD Logroñés feliz, aunque recordó que aún queda mucha temporada por delante.





“Contento por la victoria, fue un partido disputado, quizá la primera parte con menos control del que venimos teniendo. Nos hemos sentido en alguna fase más incómodos de lo habitual, aún teniendo el control, pero con menos profundidad. Nos hemos enfrentado a un buen rival, nuestra intención era querer ganar, teníamos un plan y en la segunda parte hicimos algún matiz. Tres puntos más, pero queda mucho”, resumió el técnico.





El preparador se mostró muy feliz por el trabajo del grupo, aunque avisó que aún queda margen de mejora y quiso dar ‘normalidad’ al importante triunfo en Las Gaunas. “Me vais conociendo, soy de darle normalidad, cuando lleguemos a Coruña tenemos que empezar a pensar en Extremadura. Vienes a casa del Logroñés, que va a estar arriba con nosotros todo el año, ganas y con la sensación de que has tenido el control de lo que está pasando. El equipo sigue evolucionado y creciendo, nos queda margen, pero contentos”, aseguró.





Mucha equidad

El preparador volvió a recordar que esta Primera RFEF está siendo muy igualada, algo que no ha parado de admitir tras cada jornada. “Estáis viendo que la competición está muy igualada. Estamos contentos por los chicos, entrenan muy bien, hacen un esfuerzo de la ‘ostia’, son un buen grupo, buenos jugadores y vamos con todo”, advirtió el míster.





Al técnico se le vio muy activo durante todo el encuentro, sobre todo en el primer acto, pidiendo a sus jugadores de forma constante que no se hundieran y explicó el porqué de sus ‘gritos’ en la banda, diciendo que no estaba enfadado. “El problema es que es muy difícil comunicar. Parece que estás más cabreado, me pasa también en Riazor. No buscaba que el equipo se hundiera, al contrario, asumimos los riesgos de ir uno contra uno en situaciones de última línea. Tenemos una línea defensiva agresiva que nos permite defender lejos. Buscaba eso, principalmente, que el equipo detectase en su entrenador que habíamos venido a ganar”, comentó. “Somos los mismos que cuando enganchamos partidos sin ganar. Vendrá una mala racha mala, os lo voy advirtiendo. Tenemos que ir sumando nuestros puntos, pero llegará mayo y estaremos bien”, aseguró.