Unos 200 incondicionales del Deportivo animarán en Las Gaunas

El RC Deportivo de La Coruña no estará solo el domingo en el estadio de Las Gaunas, donde a partir de las 17.00 horas disputará un partido vital para poder asentarse en la cabeza de la clasificación.



Y es que, a pesar de la distancia entre A Coruña y Logroño (615 kilómetros por carretera) y del horario establecido para la citada contienda —en víspera de jornada laborable—, serán unos 200 los seguidores blanquiazules presentes en la grada visitante del coliseo riojano —donde el Depor no actúa en choque oficial en los últimos 24 años, desde 1997—.



Desde inicios de la semana pasada los hinchas deportivistas han ido adquiriendo localidades para el encuentro a través de la propia página web del cuadro riojano —a un precio de 15 y 20 euros—.



Miembros de las peñas blanquiazules ‘Caña Derbas’ (Ferrolterra), ‘Chamberí Branquiazul’ (Madrid), ‘Verín-Pablo Amo’, ‘Miróbriga’ (Ciudad Rodrigo), ‘Del Arlanzón’ (Burgos), ‘Torcida de A Cabaña’ (Carballo) o ‘Miau-Miau’ (Barcelona) han confirmado su asistencia a un envite tras el que el RC Deportivo podría demarrar en la tabla clasificatoria.



La Federación de Peñas del propio equipo coruñés puso a disposición del deportivismo un autocar cuya salida estaba programada para el sábado a las 10.00 horas. La expedición no llegó al mínimo necesario de 40 desplazados y finalmente el bus no será fletado.



A lo largo del presente curso, la parroquia de Riazor ya ha dejado constancia de su fidelidad a domicilio en estadios como El Sardinero de Santander (1.500 seguidores), Salamanca (600) o Calahorra (algo más de 200); el domingo habrá de nuevo una nutrida representación herculina, que a buen seguro motivará más si cabe a los pupilos de Borja Jiménez. Tras el aldabonazo anímico del triunfo del Juvenil en la Youth League ante más de 12.000 almas deportivistas, el empuje del público no decaerá.