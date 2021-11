Hace 25 años: El Ayuntamiento amenaza a los desalojados de O Portiño

El periódico del 8 de noviembre de 1996 abría su edición con el incendio intencionado que estuvo a punto de destruir el colegio Otero Pedraio, la amenaza del Ayuntamiento a los desalojados de O Portiño y el hecho de que Fran tenga la pierna derecha más larga que la izquierda y necesite por ello de una plantilla.









Los vecinos de El Birloque desoyen a la Policía y mantienen las guardias

Los vecinos de El Birloque volverán a salir a la calle para expresar su repulsa al tráfico de drogas, tal y como ocurrió el 30 de junio de 1994. La propuesta, lanzada por la asociación de vecinos "Os Anxos", fue aceptada por los más de 200 asistentes a la asamblea ciudadana, de dos horas de duración, celebrada ayer. La manifestación, segunda de la historia del barrio, se celebrará en las próximas dos semanas, según anunció un portavoz del colectivo vecina. Altos cargos policiales, que no lograron convencer a los patrulleros en la reunión, anuncian que seguirán investigando pero no garantizan resultados.









Un incendio provocado causa graves daños en el colegio Otero Pedraio

Un incendio provocado arrasó ayer parte del colegio público Otero Pedraio, en Monelos, y obligó a suspender la jornada lectiva. La sede de la Asociación de Padres de Alumnos, ubicada en un aula del centro escolar, fue pasto de las llamas y con ella todos los archivos que se guardaban en su interior, el mobiliario, una máquina de escribir y un ordenador. Un número indeterminado de individuos accedió al centro a través de una ventana y prendió dos fuegos, que fueron sofocados a las nueve de la mañana.









Fran tiene la pierna derecha más larga que la izquierda y necesita una plantilla

La pasada temporada pasó un auténtico "calvario" por una supuesta tendinitis, que finalmente ocultaba algo más grave y le llevó directamente al quirófano. Fran está pasando en estos momentos por una situación bastante delicada. A raíz del partido ante el Rayo Vallecano, se resintió de unas molestias, en principio, fruto de una sobrecarga muscular. Fran habló ayer y lo hizo con toda franqueza: "La verdad es que no me encuentro como estaba a principio de temporada, que me encontraba muy animado para retornar al equipo después de la operación que sufrí".









Diez chicas "sin piedad"

El Calasancias coruñés sigue su marcha imparable en la Liga de segunda división femenina de baloncesto. Su último rival, el Cluny, no pudo evitar que las herculinas les superasen al final del partido por cincuenta puntos. El equipo coruñés que dirige Javier Riestra todavía se encuentra en fase de recuperación, prueba de ello es que las canastas logradas por el Calasancias están siendo muy repartidas.