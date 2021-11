Manuel Pablo: “Estoy contento por cómo afrontamos el encuentro”

El entrenador del Deportivo Juvenil compareció satisfecho en la sala de prensa del Abanca Riazor tras la importante victoria ante el Maccabi en la Youth League, que deja encarrilada la eliminatoria de cara al pase de ronda.









1 Buen planteamiento del equipo



“Contento por todo, por el resultado, por cómo hemos afrontado el partido, por el apoyo de la gente y por cómo se han comportado todos los jugadores, la calidad que tienen está resultando. Tienen mucha calidad todos, lo que hay que exigirles es esfuerzo constante y al final eso no es fácil de conseguir, a pesar del resultado. Tienen que acabar así, todos con los gemelos subidos, pero luego obtienen recompensa”, comentó.









2 Dos caras durante el partido



Para el míster hubo dos partes muy diferenciadas en el choque. “En la primera parte nos costó, el partido se trabó bastante, había que forzarse un poco más, aunque llevábamos el peso del partido. En la segunda por el ritmo que imponemos al partido, ellos han bajado y hemos encontrado espacios. El segundo gol nos dio tranquilidad, porque con el 1-0 cualquier error condiciona. A partir de ahí fuimos superiores”, incidió el preparador,









3 Ventaja nueva pero no definitiva



Manuel Pablo avisó de que el hecho de que hayan ganado 5-1 en la ida no implica que la vuelta en Israel, dentro de un mes, no vaya a ser muy complicada.

“Afrontamos con una ventaja muy buena (la vuelta), pero ya vimos lo que pasó con el equipo polaco (Pogón, rival en la anterior ronda), no podemos confiarnos, tenemos que ir a defender arriba, si lo haces bien puedes encontrar premios. La realidad es que puedes sufrir, pero no soy de meterme atrás porque creo que sufriríamos, mi idea es ir buscar al contrario”, subrayó el técnico









4 Mensaje para el vestuario



El míster del Depor Juvenil aseguró que les había avisado a sus jugadores de que no podía haber confianzas en el choque de vuelta para evitar así desagradables sorpresas.

“Les he dicho que tienen que seguir en esta línea y seguir trabajando así cuando toque participar. Hay que intentar concienciarnos de todas las maneras para que no nos confiemos y la manera de afrontarlo es ir a jugar allí y no meternos atrás, trabajar el partido y tratar de ganar allí también”, pidió.









5 Agradecimiento a la hinchada



Más de 12.000 personas estuvieron presentes en el choque de Youth League entre Depor Juvenil y Maccabi y Manuel Pablo quiso volver a agradecer ese aliento que le dieron a su equipo, que volvió a competir en volandas.

“Ya sabíamos que iba a venir gente, no esperaba tanta, pero sabía que se habían vendido muchas entradas. Un día un poco difícil, pero la gente respondió, como siempre. Ayuda, empuja y nos hizo ir en el aire”, incidió el míster.









6 Todos a muy buen nivel



Manuel Pablo admitió que le estaba costando hacer las convocatorias por el buen nivel que estaban mostrando muchos de los jugadores.

“Cada vez es más difícil elegir, es complicado, están todos trabajando muy bien y los que consiguieron el premio el año pasado tienen una pequeña ventaja, pero aunque tengas esa ventaja tienes que demostrarlo, porque los que vienen de atrás aprietan. Es normal de que están tristes cuando reciben la noticia de que no están convocados o no juegan, pero el jugador tiene a su equipo ese fin de semana”, indicó.









7 Feliz por el ambiente generado



El entrenador herculino aseguró estar contento por el ambiente que se estaba generando entre el equipo y la afición y cree que es algo que ambas partes tienen que aprovechar.

“Me alegro por todo lo que esta pasando a ellos y a la afición, pero todo lo que se está generando hay que aprovecharlo, tanto los jugadores como la gente”, zanjó el preparador blanquiazul.