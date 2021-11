El Deportivo Juvenil busca mantener vivo el sueño europeo ante el Maccabi Haifa

El Juvenil A del Deportivo destrozó su despertador el pasado 20 de octubre y ahora quiere continuar soñando un poco más. La épica remontada de hace dos semanas en Riazor ante el Pogoń Szczecin polaco (4-0) permitió al equipo blanquiazul prolongar su aventura en la UEFA Youth League, un sueño del que todavía no se quiere despertar.





El conjunto dirigido por Manuel Pablo convirtió la fantasía en realidad en la primera ronda de la Liga de Campeones Juvenil. Se rehizo tras un 3-0 desfavorable en el partido de ida en Polonia y logró darle la vuelta a la eliminatoria con una gesta que emuló noches mágicas pasadas del club coruñés en la competición continental.

El segundo rival de los blanquiazules en su primera participación en este torneo es el Maccabi Haifa israelí, que superó con autoridad al Zalgiris Vilnius lituano con un 5-0 en el global de la eliminatoria. Un resultado que, sin embargo, no amedrenta a un Deportivo que contará de nuevo con el apoyo incondicional de la afición en Riazor, donde se espera una asistencia considerablemente superior a los 8.522 seguidores que vieron en directo la goleada ante el Pogoń Szczecin.





Firme en liga

El conjunto herculino tiene, además, otros motivos para ser optimista en esta segunda ronda. El primero de ellos es su trayectoria en el grupo 1 de División de Honor Juvenil. El pasado sábado encadenó su octava victoria consecutiva al vencer por 3-0 al Marina Sport y continúa colíder empatado a puntos con el Celta.





El segundo motivo es el regreso a la convocatoria de Yeremay, que fue baja por sanción en la vuelta ante el Pogoń Szczecin después de haber sido uno de los jugadores destacados en la ida.





El resto de los citados por Manuel Pablo son los mismos que en el encuentro de hace dos semanas salvo por tres excepciones más. Garaboa entró en la lista y se cayeron Álex González y el extremo Víctor Guerra, que fue clave ante el Pogoń marcando el 2-0.





Por otro lado, Trilli, que se encuentra en dinámica de primer equipo pero que todavía no ha vuelto a jugar tras una lesión, no entró en la convocatoria al igual que Fito o Jairo, piezas importantes del Deportivo que se proclamó campeón de España de la categoría juvenil hace unos meses.





Sí estarán en el césped de Riazor el resto de protagonistas de la remontada ante el conjunto polaco. No se esperan grandes sorpresas en la alineación de Manuel Pablo respecto al once que presentó hace dos semanas. Yeremay apunta a titular en lugar del ausente Víctor Guerra, mientras que Mario y Quique Teijo, suplentes contra el Pogoń, tienen opciones de entrar en el once.





Cerca de los ‘grandes’

El Deportivo sueña con superar este cruce ante el Maccabi Haifa. De conseguirlo, sería uno de los ocho supervivientes en la ruta de los Campeones Nacionales y jugaría una eliminatoria a partido único como local contra uno de los ocho subcampeones de grupo de la ruta de la UEFA Champions League. Es decir, Chelsea, Benfica o Manchester United, que son algunos de los segundos clasificados en la actualidad, podrían visitar Riazor. El ganador de esa eliminatoria entraría ya en los octavos de final.





Para ello debe vencer primero al Maccabi, un rival sólido en defensa, con movilidad por dentro y laterales que se incorporan con facilidad para poner centros en busca de una gran nómina de llegadores. Son algunas de las armas del equipo que puede despertar al Deportivo del sueño europeo.