El BNG preguntará sobre las gestiones del Gobierno local sobre el impuesto de plusvalías

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, registró una pregunta por escrito por medio de la cual se interesa por saber qué gestiones realizó o está realizando el Gobierno local ante el Estado “con vistas a que se compense o Concello pola eventual perda de ingresos decorrentes da sentenza do Tribunal Constitucional” sobre el conocido como impuesto de las plusvalías.





“A mingua de ingresos na Facenda local derivada da sentenza do TC en relación ao imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana ascendería a uns 8 millóns de euros, de acordo coa estimación feita pública esta mesma semana pola alcaldesa”, dicen desde la formación.





Por ello, “esa redución nos ingresos afectaría obviamente a capacidade do Concello para mellorar as súas prestacións sociais e para reactivar a economía e o emprego na cidade”, dice Jorquera.





Esta situación, remarca, “prodúcese xusto nun contexto marcado polo feito de que o Goberno local, a pesar de xa estarmos na práctica no mes de novembro, aínda non ten dado a coñecer sequera as liñas mestras que informarán o contido do proxecto de orzamentos para 2022.