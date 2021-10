Unespa asegura que las pensiones no desaparecerán pero sí serán más bajas

La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, ha asegurado este viernes que el sistema de pensiones no va a desaparecer en España pero sí ha subrayado que las pagas serán “menos generosas”.



“Que no te engañen, que no te cuenten milongas, que no te digan lo que no es. Las pensiones existen porque existe un pacto intergeneracional, suscrito en nuestra Constitución, que es un pacto, por lo tanto, que existirá mientras exista nuestra normativa constitucional”, sostiene González de Frutos, que insiste en que “el tema no es si cobrarás o no pensión, sino qué pensión vas a cobrar”.



De hecho, avisa, la Comisión Europea estima que España va a ser el país en el que la generosidad de la pensión se va a reducir más en las próximas décadas de toda Europa.



Son dos las razones, según González de Frutos, que “comprometen” la sostenibilidad de las pensiones, su solvencia y la evolución demográfica, es decir, cada vez hay menos cotizantes por pensión.



La representante de las aseguradoras privadas españolas participa en la conmemoración del Día Mundial del Ahorro de la mano de Abanca con una ponencia que resalta la importancia de los seguros, informa la entidad.



Detalla que el seguro que garantiza una indemnización en caso de fallecimiento o invalidez cuenta con 20,7 millones de asegurados en España y que el de vida-ahorro supera los nueve millones.



Sin embargo, explica, las tasas de ahorro de los españoles son “significativamente más bajas” que las que otros países del entorno: la de los británicos o los suecos es un 300 % superior a la española, la de los alemanes es un 110 % superior, la de los italianos un 200 % y la de los daneses un 600 %, una diferencia que, según indica, no tiene que ver con las diferencias de salarios.



“Los españoles tenemos una baja intensidad de ahorro”, resume.



Para mejorar esta situación, la presidenta de Unespa ofrece seis consejos para ahorrar de cara a la jubilación a través de seguros de vida, que pasan por empezar cuanto antes, no hay ahorro pequeño, mejor en un grupo homogéneo de personas, como integrantes de la plantilla de una empresa o corporación profesional, adaptar el ahorro al perfil de riesgo, hacerlo con productos que uno entienda, y apostar por el verde.