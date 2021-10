Arteixo reclama al Gobierno central que incluya el enlace de Meicende en los Presupuestos

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, llevó ayer al pleno en nombre del Gobierno municipal una moción para reclamar al Estado que vuelva a incluirse en los Presupuestos Generales una partida para el enlace de Meicende, con el objetivo de eliminar el tráfico pesado de esta localidad.



“O citado enlace ten o proxecto aprobado e as expropiacións dos terreos feitas, pero nos orzamentos do Estado do 2022 non aparece ningunha partida para que comece a obra”, criticaron en la propuesta, que fue aprobada por unanimidad.



El regidor recordó que Arteixo “soporta no seu territorio unha serie de infraestruturas industriais que históricamente condicionaron as súas comunicacións debido á presenza de transportes pesados e de mercadorías perigosas en estradas que pasan por núcleos urbanos, e especialmente problemático é o caso de Meicende e Pastoriza”.



Desde el Gobierno local apuntan que con la construcción de la autovía del Puerto Exterior se abrió “unha posibilidade” de aprovechar esa nueva infraestructura para aliviar ese tráfico a través de la construcción por parte del Ministerio de Fomento de una conexión a esa autovía con la AC-415, eliminando también el peaje de Pastoriza.