Califato 3/4 | “Es maravilloso recuperar tradiciones que se estaban perdiendo”

El flamenco, la Semana Santa y los ritmos electrónicos son algo que muchos pensaban que no casaban, pero el Califato 3/4 les ha demostrado lo contrario. Mañana serán uno de los protagonistas de Noites do Porto, y uno de sus integrantes, Chaparro, promete toda una fiesta.



¿Qué se puede esperar el público mañana?

Una fiesta bastante grande. Como si fuera la verbena del pueblo, como si fuera la feria. Un espectáculo con el que la gente se lo pase bien, se olvide de los problemas, se ría y disfrute con la música.



Ya han pasado unos meses desde que publicaron “La Contraçeña”, ¿Como está siendo la acogida?

Maravillosa. Tenemos la suerte de que tenemos un público que, además de que les gusta nuestra música, nos quiere y nos tiene mucho cariño. Aunque nosotros pensábamos que era algo muy localista, que a lo mejor no se entendía en el norte, pero, sin embargo, lo entienden perfectamente.



En plena época del streaming, apuestan por una plataforma como Bandcamp y una edición en vinilo, ¿mera melomanía o es algo que sale de su trasfondo electrónico?

Como bien dices, Bandcamp es una plataforma de productores de música electrónica, además de que es la que mejor trato le da al artista. Lo del vinilo es que somos melómanos, nos gusta escuchar la aguja crujir y no concebíamos no poder hacerlo. De hecho, cuando sacamos “L’ambocca”, que no teníamos ni un pavo, lo tuvimos que sacar en cassette, para tener el formato físico (ríe). Luego lo reeditamos en vinilo, pero teníamos que tener un formato físico, como fuera.



No son los únicos que experimentan en Andalucía, pero dicen que han tenido suerte con la visibilidad.

Andalucía, de siempre, ha sido vanguardia, siempre ha habido mucha experimentación en todos los campos, pero no tiene visibilidad. La tiene cuando alguien lo descubre, de la meseta, lo copia y lo lleva a su terreno, entonces es cuando empieza a tener visibilidad. Pero aquí lo que sobra es el arte, ¿no ves que aquí somos pobres? No tenemos otra cosa que hacer, componer es lo más barato que se puede hacer (ríe).



Ustedes en Andalucía, Baiuca en Galicia, Rodrigo Cuevas en Asturias... ¿Estamos volviendo a mirar a nuestra tradición?

Creo que es un boom mundial, porque antes de que llegase aquí ya estaba en Latinoamérica con la cumbia. Es todo tan global que la gente tira a lo de su tierra, a investigar y mezclar los sonidos tradicionales con lo que han vivido. Es una maravilla, porque recuperas tradiciones que se estaban perdiendo poco a poco.



Uno de los videoclips está grabado en un plató de Ridley Scott.

Sí, el de “Exodus”, que lo dejó abandonado. Era el de “Çambra der Huebe Çanto”, que fuimos a recrear la vida de Jesucristo, pero con la guasa de los Monty Python y Mad Max 3 (ríe). Se gastó no sé cuantos millones y lo dejó abandonado, como regalito para que lo usáramos (ríe).