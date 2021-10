Un extremo en la partida con los tres laterales

El lateral derecho del Deportivo Alberto Benito ha mejorado de las molestias en la zona inguinal que le impidieron estar disponible las últimas semanas y ayer se reincorporó al grupo en la primera sesión de la semana, en la que solo estuvo al margen de sus compañeros de vestuario el central Pablo Trigueros, que se repone de un esguince de tobillo.



El Deportivo comenzó a preparar en la Ciudad Deportiva de Abegondo el partido del próximo sábado (17:00 horas) con el Zamora, correspondiente a la décima jornada de Primera Federación, una cita para la que está pendiente de la evolución de dos de los tres laterales diestros para poner fin a esa “posición maldita”, en la que se ha asentado un extremo, Víctor García, al que ahora tendrán que intentar desbancar del once.



No lo tienen fácil. Primero, por el propio rendimiento del jugador valenciano, que afronta su segunda etapa como blanquiazul, esta vez cedido por el Valladolid. Aunque en su primera titularidad tuvo muchos problemas a nivel defensivo que le costaron el once, desde que el técnico volvió a apostar por él se ha convertido en uno de los fijos de las alineaciones. Por otra parte, los tres laterales derechos que optan a quitarle el puesto necesitan coger ritmo de competición y tampoco parece que vayan a adquirirlo a corto plazo.









La novedad ayer





El ejemplo de que se requiere tiempo de adaptación es Alberto Benito. Fue el único fichaje que llegó para reforzar el lateral derecho, pero ha estado desafortunado en sus primeros meses como deportivista. Su etapa comenzó con confinamiento, siguió con un pisotón que le llevó nuevamente a la enfermería en pretemporada y debutó en Primera Federación muy diezmado. Eso le costó la titularidad a la que había accedido en la segunda jornada.



Ayer, Benito se sumó al grupo y completó la sesión con normalidad tras haber dejado atrás unos problemas físicos en la zona inguinal.



El que empezó la temporada como titular en el lateral fue Álvaro Trilli, pero se lesionó a principios de septiembre con la selección española sub-19. Desde entonces, no ha vuelto a tener protagonismo en el césped. Desde hace unos días dispone del alta médica, pero ayer se retiró al vestuario antes de que concluyera la jornada de trabajo. Los servicios médicos del Deportivo, según explicó el club, intentan “evitar cualquier tipo de precipitación en el regreso” del lateral. Es su primera lesión y pretenden que la recuperación sea sólida.



Desde la semana pasada, también está disponible Jorge Valín. Fue intervenido de la cadera a la conclusión del curso pasado y, en su primer intento de regresar al grupo sufrió una lesión muscular. Ya con el alta, al igual que Benito y Trilli, necesita tiempo.