El PP critica que Inés Rey y José Manuel Lage no bonifiquen “ni un euro” a autónomos y pymes

El PP de A Coruña critica que Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas no ofrezcan “ni un euro de bonificación” para autónomos y pymes en las nuevas ordenanzas fiscales anunciadas para el próximo año, “pactadas unilateralmente con la Marea Atlántica y haciendo oídos sordos a la propuesta de diálogo del PP”.



La portavoz de la formación, Rosa Gallego, asegura que estas son “unas ordenanzas fiscales muy poco ambiciosas y que desde luego no ayudan a la recuperación económica que, además, aumentarán la recaudación tras haber incrementado en tres millones lo ingresado por impuestos municipales directos en el último ejercicio, en plena pandemia”.



Esta reacción sucede al anuncio por parte del Gobierno local y la Marea Atlántica del acuerdo que permitirá reformar trece tributos y tasas municipales, con bonificaciones y exenciones para algunas personas y colectivos, así como mayores cargas para determinadas actividades de carácter lucrativo. Estas deducciones ponen el foco en las familias numerosas y monoparentales, las personas que apuesten por el cuidado del medioambiente, el tejido asociativo y las empresas con problemas económicos.



“No solo no bonifican ni un euro a autónomos y pymes en las ordenanzas, sino que además cobran íntegramente la tasa de basura al comercio local, pero la bonifican en un 50% a los centros comerciales, perjudicando una vez más a nuestros comerciantes”, señala el PP.









Bajada del IBI





La representante de los populares indica que tampoco recogen la bajada del IBI, que subió un 3% desde 2020 en la que fue la primera decisión del Gobierno local: “Este impuesto se puede bajar un 10% desde 2015 pero la Marea se negó reiteradamente a hacerlo y vemos ahora que el grupo socialista se une a esta decisión que perjudica directamente a todos los coruñeses”. Por todo esto, desde el PP consideran necesaria “una bajada de impuestos que repercuta en las familias y los autónomos, y que sirva como un apoyo adicional a la recuperación económica, siguiendo el rumbo marcado por la Xunta”.



No es el único partido de la corporación que se ha pronunciado sobre el anuncio del lunes, y es que el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, presentó las propuestas que su formación pondrá sobre la mesa en el proceso de elaboración de los presupuestos para 2022.



Entre ellas figura que el dinero anunciado para la compra de los muelles de Batería y Calvo Sotelo se destine a financiar un plan de regeneración y rehabilitación en los barrios de la ciudad.