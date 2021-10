Borja Jiménez: “Teníamos que materializar la de William”

Borja Jiménez lamentó la ocasión que falló William de Camargo en El Sardinero. “Yo creo que hemos tenido una situación clarísima de gol en la primera parte que teníamos que haber materializado porque son situaciones que cambian los partidos”.





“Creo que hemos querido llevar el peso del partido y lo hemos conseguido casi en todas las fases excepto en el inicio de la primera parte, que hemos estado un poquito más incómodos, pero es nuestra forma de atacar y yo creo que también el Racing es la forma que tiene de jugar, así que ha sido un partido que bastante cerrado en cuanto a situaciones de gol”, analizó.





“Nos ha faltado algo más de profundidad por fuera, pero veníamos a un campo muy difícil, ante un gran rival y hemos sacado un punto que no nos deja contentos del todo, pero hay que valorarlo como positivo”, declaró.





El míster vio “bien al equipo”, aunque echó de menos “un poco más de acierto ahí en tres cuartos”.





“En esa zona hemos tenido dos pérdidas en el inicio que nos han hecho transiciones, que es su mayor arma, y por eso hemos intentado reestructurar y cambiar un poco”, señaló.





Incidió en que “siempre” quiere ganar, “aunque sea al parchís”. “No ganar me hace estar internamente jodido, pero si hago una valoración del partido que hemos jugado fuera de casa ante un rival que va a estar arriba con nosotros todo el año pues quizá más a largo plazo durante la semana pueda ver el lado positivo del empate. En todo caso, no ganar a mí me genera un poquito de insatisfacción”, precisó.





En defensa, el equipo sumó esfuerzos. “Ha sido muy solidario como lo viene siendo cada semana. Tenemos buenos jugadores a nivel defensivo en duelos individuales, tenemos un equipo muy comprometido en fase defensiva”, apuntó.





Jiménez destacó la aportación de los aficionados. “Es una noticia fantástica. El ambiente que hemos vivido aquí ha sido muy bueno por parte de las dos aficiones, desde que hemos cogido el autobús hasta aquí nos hemos encontrado mucha gente del Depor animando en terrazas. Al final la vida es poder disfrutar de estas cosas y para nosotros que nuestra afición nos acompañe en este caso es fundamental, lo digo todos los días. Estamos muy contentos de que se sientan identificados con lo que hace el equipo que para ellos creo que era fundamental ese arraigo”, comentó.