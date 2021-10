Racing de Santander-Deportivo: Duelo de aspirantes

El Deportivo tiene este mediodía un exigente compromiso en los Campos de Sport de El Sardinero en los que se medirá al Racing de Santander, empatado a puntos con los coruñeses (16), con una amplia trayectoria también en Primera y uno de los aspirantes al ascenso a Segunda división.





Los blanquiazules, que rompieron la mala racha el fin de semana pasado ante la UD Sanse venciendo, quieren volver a ganar a domicilio (no lo hacen desde la jornada tres, cuando se impusieron al CD Calahorra).





Enfrente estará el equipo de Guillermo Romo que se ha mostrado infalible en su campo. Doce puntos en cuatro partidos, botín inmaculado para el cuadro santanderino que se cobró en su estadio como víctimas a Tudelano (1-0), Talavera (5-1), Dux Internacional (2-0) y CD Calahorra (1-0).





Cedric, a vigilar

Además, cuenta en ataque con el buen momento de forma de Cedric, que lleva cuatro goles en estas primeras ocho jornadas y que ha encontrado en Soko y Pablo Torre a dos buenos socios.





El delantero nigeriano ha dado un salto de calidad, con respecto al curso pasado, y el Racing se está beneficiando de su buen momento de forma, después de no haber estado a su nivel la campaña anterior.





Tras promediar en esta pretemporada un gol por partido el ariete se presenta como una de las principales amenazas para el Depor. Otra estará personificada en Soko, que protagonizará un duelo de velocidad en la banda con Héctor Hernández. A pesar de la entidad del rival y lo que supone que jueguen dos equipos situados en la parte alta de la tabla y llamados a ser importantes, Borja Jiménez quiso quitar trascendencia al choque.





El entrenador del Deportivo es consciente de la importancia del duelo, pero como lo son todos, y recordó que, pase lo que pase, el resultado no va a ser definitivo, ni marcará el futuro, puesto que aún quedará por delante mucha competición liguera. Tampoco va a variar el conjunto blanquiazul su forma de jugar, tratará de ser protagonista y tener el esférico ante un adversario que presumiblemente también le va a disputar el dominio y control de la pelota.





En lo tocante al once, como suele ser habitual, el técnico deportivista no dio excesivas pistas sobre qué equipo empleará este mediodía. Parece segura, por ejemplo, la continuidad de Ian Mackay en el once y bandas para Víctor García pro la derecha, Héctor por la izquierda y en el centro de la zaga la pareja Lapeña-Jaime.





Villares es un fijo en la medular y su compañero puede ser Bergantiños o Rafa de Vicente. Por delante línea de tres con Juergen, que tiene opciones de repetir como enganche, Alberto Quiles por la derecha y William de Camargo, por la izquierda como pieza desequilibrante.





Como referencia en ataque, estaría de nuevo Miku. Esperarían en el banquillo piezas como Noel, que volvería a ser suplente o Yeremay y la principal novedad sería la vuelta a la lista de Trilli.





Independientemente del equipo que alinee este mediodía Borja Jiménez hoy Depor y Racing dirimirán un duelo de aspirantes.