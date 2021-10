Hace 25 años: Gloria Estefan se deja ver en el Paseo Marítimo y llega Renaldo al Depor

El periódico del 22 de octubre de 1996 llevaba como noticias principales a su portada la llegada de Renaldo para triunfar los próximos cinco años con el Deportivo y la actuación de Gloria Estefan en La Coruña dentro de su gira española.









La piscina de La Solana dice adiós a la temporada de verano

Dos millones setecientos mil litros de agua salada a una temperatura de veintisiete grados y medio con una profundidad de entre un metro treinta y los tres metros sesenta centímetros. Estas son las características de la nueva piscina olímpica climatizada y descubierta de la que dispone desde hace un mes el Complejo Deportivo La Solana Hotel Finisterre. Cinco meses han durado las labores de climatización sobre la antigua piscina olímpica, tiempo que ha sido empleado en la canalización de las aguas desde el vaso hasta la sala donde están situadas las calderas. Se trata de la única piscina con estas peculiaridades. Para ello se han instalado calderas automatizadas que disponen de un termostato que permite programar la temperatura por días, semanas e incluso años. En el mantenimiento de las tres piscinas de La Solana trabajan diez personas especializadas que se encargan de controlar cada hora el nivel de PH, la clofificación y la temperatura del agua.





La mitad de los residentes en la capital coruñesa nació fuera

La ciudad donde nadie es forastero hace honor a su universal lema. La mitad de los residentes en la capital coruñesa nació más allá de los lindes del término municipal, según datos recogidos en el avance del PGOU. En concreto, en 1991 eran 122.489 (49,6% del total) los coruñeses "de pura cepa" que vivían en la ciudad herculina. La situación es similar a la registrada a mediados de siglo, ya que en 1950 los nacidos en la ciudad eran el 48,6% del total.









Los desalojados irán a los tribunales si no atienden sus peticiones

La Comisión de Afectados de O Portiño no descarta la posiblidad de llegar a los tribunales en el caso de que el gobierno local de La Coruña no atienda las peticiones de los desalojados. Bienvenido Gabarri, portavoz de las familias instaladas en el pabellón de Riazor, aseguró que el problema "se resolverá en los juzgados si continúan evadiendo responsabilidades". La concejala de Asuntos Sociales, Marián Ferreiro, afirmó que no está dispuesta a dar "privilegios" a nadie y dice que se romperán las conversaciones si no hay un acuerdo mañana. Los representantes de las familias realojadas en el polideportivo entregaron 6.082 firmas de apoyo en el registro municipal bajo un texto que rezaba: "Lo que nos huele mal es el racismo". Exigieron, una vez más, un compromiso firme del Ayuntamiento para la adjudicación de viviendas sociales en un plazo concreto.









Gloria Estefan se divierte en La Coruña

La cantante cubana Gloria Estefan pasó todo el día de ayer disfrutando del buen tiempo que hizo en La Coruña con su marido, Emilio, y sus dos hijos, Nayib, de 16 años, que toca la percusión al final de cada uno de sus conciertos, y Emily, que está a punto de cumplir dos. Gloria Estefan bajó a primera hora de la mañana a la "desértica" por entonces playa del Orzán para jugar con sus dos hijos en la arena. Pasada la una y media de la tarde, abandonó el hotel para hacer footing con su marido y uno de los guardaespaldas por el tramo del Orzán del Paseo Marítimo. Asaltada por los periodistas, se limitó a lanzar una alabanza: "Estoy gratamente impresionada por lo linda que es esta ciudad y por el cariño que me demuestran los coruñeses", dijo.









Llegó el "hombre orquesta"

El Deportivo ya tiene nuevo delantero. Se trata del brasileño Renaldo Lopes da Cruz, procedente del Atlético Mineiro, de 26 años de edad e internacional de nuevo cuño desde el pasado miércoles, día en que se enfundó por primera vez la camiseta "canarinha", aunque no tuvo oportunidad de estrenarla. "Estoy muy contento de poder participar en uno de los grandes equipos del fútbol español en el que, además, me encuentro con muchos compañeros brasileños", indicó Renaldo. "Vengo a marcar goles y a dar muchas alegrías a la afición de La Coruña".