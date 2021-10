La Xunta destinará 2,7 millones a la mejora del abastecimiento de Curtis

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez Mourelle, adelantó al alcalde, Javier Caínzos Vázquez, que los Presupuestos de la Xunta para 2022 reservan una partida de 2,7 millones de euros para ampliar el sistema de abastecimiento de Teixeiro y del polígono de Curtis.





Vázquez Mourelle informó al mandatario de esta partida de Augas de Galicia, recogida en el proyecto de Lei de Orzamentos para 2022, en un encuentro en A Coruña, donde abordaron las actuaciones previstas en el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones, explicó el Ayuntamiento de Curtis.





Según indicaron las partes implicadas, “trátase de executar as obras necesarias para que a totalidade do municipio dispoña de auga en cantidade e calidade necesarias e de cubrir tamén as necesidades de subministro do centro penitenciario de Teixeiro e das empresas asentadas no

polígono industrial de Curtis”.





La Xunta colaborará en el desarrollo de sus competencias municipales cofinanciando la actuación en un 81,5% y, a través de Augas de Galicia, también se encargará de la contratación de las obras y de su dirección hasta completar el proceso de recepción, mientras que el Ayuntamiento de Curtis contribuirá a la financiación del 18,5%.





Además, asume “a realización das xestións pertinentes para posibilitar a súa execución, así como a recepción, mantemento e conservación das obras que se leven a cabo”, señaló el Gobierno de Javier Caínzos.





Las actuaciones que se contemplan consistirán en “a execución dunha nova captación e bombeo desde o encoro da Castellana, que permitirá captar 80 litros por segundo” y una nueva tubería de impulsión, de 3.600 metros, entre el bombeo y la estación de tratamiento de agua potable del polígono de Curtis.





Además, se ampliará la potabilizadora, lo que permitirá incrementar su capacidad a 80 litros por segundo y mejorar sustancialmente, tanto el filtrado del agua como su tratamiento.





Con la mejora proyectada se servirá una población de casi 5.200 habitantes en el horizonte del 2042, además de la demanda del polígono industrial y el centro penitenciario de Curtis.





La Xunta colabora técnica y económicamente con los municipios para que estos puedan prestar de manera eficaz sus servicios de saneamiento y abastecimiento, que son su competencia.