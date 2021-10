El ejemplo del Quiosco Down Experience llega al Miniature Pintxos Congress de Victoria

El Quiosco de Down Experience participó ayer en el Miniature Social Experience, el espacio social del Miniature Pintxos Congress de Victoria. Una delegación de Down Coruña se desplazó hasta la ciudad vasca para presentar este proyecto hostelero inclusivo puesto en marcha este verano en la plaza de Ourense.





El director ejecutivo del Quiosco, Manuel Rego, se mostró halagado de que se les haya llamado desde “la tierra de los pinchos” para presentar su proyecto y aprovechó la ocasión para demostrar que proyectos como este no solo son inclusivos, sino económicamente viables. Rego estuvo acompañado por el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos, y el vicepresidente de Down Coruña, Manuel Álvarez.