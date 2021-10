Betanzos multa por los retrasos acumulados a la empresa que acomete la obra de A Ribeira

El Ayuntamiento de Betanzos abrió un expediente sancionador a la empresa que acomete las actuaciones de mejora del barrio de A Ribera por “el retraso acumulado en los trabajos”, informó el Gobierno de María Barral.



Según indicaron, se incoa un expediente de penalidades a la concesionaria por “mora no prazo de execución” que supera ya los 110 días, y se hace de acuerdo con “los informes técnicos en el que se explicita que el retraso es imputable a la empresa”, matizó el Ayuntamiento de Betanzos.



En este sentido, se propone una primera sanción de casi 10.000 euros (9.504) según los importes ante incumplimientos establecidos por la actual Ley de Contratos. Ahora, ante la propuesta municipal, la empresa contará con un periodo de alegaciones antes de hacerse efectiva la sanción, si bien no es la primera vez que los responsables municipales advierten de constantes retrasos, por los que “ya habían expresado su profundo malestar”, así como por los “inconvenientes que esta situación provoca en los residentes de la zona”, avisando a la empresa que ejercería las acciones que estimase oportunas ante el incumplimiento de plazos en estas obras, que comenzaron en enero y que todavía no han concluido cuando tenían que estar acabadas en tres meses, siguiendo lo previsto para A Ribeira.





La actuación busca reorganizar las dos plazas incluidas en el ámbito y recuperarlas para el ocio vecinal





La actuaciones de urbanización y modernizción de servicios se desarrollan en la plaza de Paio Formoso y en la calle de A Marina hasta el cruce con Manuel Naveira, situadas en zona de protección del Casco Histórico de Betanzos. La intervención pretende reorganización las dos plazas incluidas en el ámbito de actuación y recuperarlas como espacios destinados al ocio y al descanso de los vecinos de A Ribeira y A Marina.









Circunstancias





En estos momentos, aunque las obras están avanzadas, no se completaron aún ni la instalación de piedra ni las pavimentaciones ni otros detalles, y el Gobierno de Betanzos entiende que se trata, en muchos casos, de una problema “que está teniendo la empresa constructora con sus proveedores” pero esa circunstancia “no justifica el retraso que acumulan los trabajos pasados siete meses desde que en enero comenzasen las obras, resumieron desde el equipo de María Barral.



En su opinión, la previsión por parte de la constructora no resultó la idónea y eso afecta al desarrollo de las obras, “creando un grave perjuicio para los vecinos que residen en el barrio” explicó el Ayuntamiento de Betanzos.



Esta intervención es una de las más importantes no sólo para esta zona sino para la ciudad, en cuanto a inversión, “por lo que se le ha requerido a la empresa que acelere al máximo los mismos y busque soluciones a la situación, advirtiendo, al mismo tiempo, que, de continuar así, se tomarán las medidas oportunas”, apostillaron desde Betanzos.