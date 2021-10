Hace 25 años: Cuiña frena a Pérez Varela y el Depor ya es segundo

El periódico del 14 de octubre de 1996 llevaba a portada la decisión de Cuiña de impedir que Pérez Varela entrase en el PP de Pontevedra, el segundo puesto del Deportivo tras vencer al Oviedo y la oposición de González a que el Supremo decida sobre los papeles del Cesid.









Cuiña deja fuera de la ejecutiva del PP de Pontevedra a Pérez Varela

“Eu nunca exclúo, pero non podemos estar todos“. Esta es la escueta alusión que hizo Xosé Cuiña, reelegido presidente del Partido Popular de Pontevedra, al aspecto más llamativo del congreso que los populares celebraron ayer por la mañana en A Estrada: el conselleiro de Cultura e Comunicación Social, Jesús Pérez Varela, quedó fuera de la renovada ejecutiva provincial. Y no es que recién llegado político redondelano no lo intentase, pero todos sus movimientos y presiones de los últimos días y las últimas horas para forzar su entrada en la ejecutiva pontevedresa se estrellaron con la firmeza de Cuiña, dispuesto, dicen sus próximos, a “frenar las prisas de Pérez Varela” tanto por abrirse carrera meteórica en el seno del PP como por aparecer como hipotética tercera vía a la sucesión de Fraga. En la nueva ejecutiva figuran Rajoy, Portomeñe, Diz Guedes, Manuel Abeledo, Xesús Palmou, Manuel Pérez y Rivas Fontán, entre otros.









El Sirious llevará anclas sin conseguir la negativa de Vázquez al plan Sogama

El bloque de la organización ecologista Greenpeace, que llegó al puerto coruñés el pasado domingo, partirá en los próximos días hacia su base, instalada en la ciudad flamenca de Amsterdam. El Sirius levará anclas sin obtener una negativa tajante del alcalde Francisco Vázquez plan de Sogama, la Sociedad Galega de Medio Ambiente, que pretende construir una incineradora para acabar con la basura. Sí partirá con el apoyo incondicional de miles de coruñeses que mostraron durante todo el fin de semana su apoyo al sistema de reciclaje propuesto por Greenpeace. Ni el mal tiempo el restó asistencia a las dos jornadas de puertas abiertas organizadas por los ecologistas.









El Deportivo, segundo tras vencer al Oviedo (0-1)

Los trse puntos logrados por el conjunto blanquiazul ayer en el Carlos Tartiere ante el Oviedo le valen para seguir manteniendo su condición de invicto de la categoría, además de seguir escalando puestos en lo más alto de la tabla de clasificación. Un gol de Donato en el último minuto le permitió al Depor llevarse los tres puntos.